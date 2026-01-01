Κραν Μοντανά:Όταν η χαρά μετατράπηκε σε εφιάλτη: Συγκλονιστική περιγραφή Ελληνίδας για την τραγωδία

Τι ανέφερε η Ελληνίδα που βρέθηκε έξω από το μοιραίο μπαρ 

Κραν Μοντανά:Όταν η χαρά μετατράπηκε σε εφιάλτη: Συγκλονιστική περιγραφή Ελληνίδας για την τραγωδία
Συγκλονίζει η μαρτυρία της Ελληνίδας Κέλλυς Διολατζή για τα όσα έζησε το βράδυ της τραγωδίας στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά, όπου η χαρά μετατράπηκε σε εφιάλτη μέσα σε λίγα λεπτά.

Η εκδήλωση, όπως εξήγησε η ίδια στο δελτίο ειδήσεων του STAR, ήταν μια ετήσια γιορτή που οργανώνεται από τον Δήμο και συγκεντρώνει κάθε φορά χιλιάδες νέους ανθρώπους από όλη την Ευρώπη. «Υπήρχε πάρα πολύς κόσμος, κυρίως Ιταλοί, Γάλλοι και Γερμανόφωνοι, νεαρής ηλικίας, από 15 ετών και πάνω», περιέγραψε.

Λίγο μετά τη 1.10 τα ξημερώματα, όταν το κεντρικό πάρτι είχε ολοκληρωθεί, εκατοντάδες επισκέπτες κατευθύνθηκαν προς ένα γνωστό μπαρ της περιοχής — σημείο συνάντησης για τη συνέχιση της διασκέδασης. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, στο χώρο βρίσκονταν περίπου 200 άτομα. «Ήταν γεμάτο, πολύς κόσμος, όλοι σε ένταση, διασκέδαζαν, αλλά όταν τους είδα, μέσα μου σκέφτηκα ότι παραήταν μεθυσμένοι», δήλωσε η Κέλλυ Διολατζή.

Η ατμόσφαιρα φαινόταν γιορτινή μέχρι τη στιγμή που ένα βεγγαλικό εκτοξεύθηκε στον αέρα — και από εκεί ξεκίνησε ο πανικός. «Ξαφνικά είδαμε κόσμο να τρέχει, ασθενοφόρα, ελικόπτερα να πετούν πάνω από το σημείο. Οι σειρήνες δεν σταματούσαν ούτε λεπτό», αφηγήθηκε, περιγράφοντας σκηνές αλλοφροσύνης και απόγνωσης που εκτυλίχθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Μάρτυρες κάνουν λόγο για χάος, με δεκάδες τραυματίες να μεταφέρονται εσπευσμένα στα πλησιέστερα νοσοκομεία, ενώ οι αρχές της Βέρνης έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Η τραγωδία στο Κραν Μοντανά έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία αλλά και όλη την Ευρώπη, καθώς οι εικόνες πανικού έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε το δυστύχημα και αν υπήρξαν παραλείψεις στην ασφάλεια της διοργάνωσης.

Στους 47 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί

Για 47 επιβεβαιωμένους νεκρούς στη φωτιά σε μπαρ στο ελβετικό θέρετρο σκι Κραν Μοντανά έκανε λόγο νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι σε δηλώσεις του στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky TG24 TV, επικαλούμενος τις ελβετικές αρχές με τις οποίες βρίσκεται σε συνεχή επαφή.

Από την πλευρά του σε μια ενημέρωση σχετικά με τον αριθμό των θυμάτων, ο Frédéric Gisler, διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Valais αναφέρει ότι η αστυνομία εκτιμά πλέον ότι «περίπου 40 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και τουλάχιστον 115 έχουν τραυματιστεί», πολλά από αυτά σοβαρά.
Αναφέρει επίσης ότι οι αρχές εκτιμούν ότι τα θύματα είναι διαφόρων εθνικοτήτων.

Την ίδια ώρα, δέκα έξι Ιταλοί θεωρούνται αγνοούμενοι μετά τη φωτιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά, ενώ περίπου 12 συμπατριώτες τους έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας.

«Ελπίζω να μην υπάρχουν (Ιταλοί) μεταξύ των θυμάτων, όμως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα», είπε στο Sky TG24 TV, περιγράφοντας μια «χαοτική» κατάσταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τραυματίες Ιταλοί έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Δεκαέξι Ιταλοί αγνοούνται μετά από πυρκαγιά, 12 τραυματίες

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, μίλησε για πιθανές ιταλικές απώλειες από την πυρκαγιά στο Le Constellation, σύμφωνα με το Reuters:
Δεκαέξι Ιταλοί αγνοούνται μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα μπαρ στις Ελβετικές Άλπεις, ενώ περίπου δώδεκα ακόμη Ιταλοί πολίτες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο μετά την πυρκαγιά, δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.
«Ελπίζω να μην υπάρχουν [ιταλικά] θύματα, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky TG24, περιγράφοντας την κατάσταση ως «χαοτική».
Ο Ταγιάνι, ο οποίος βρίσκεται σε τακτική επαφή με τις ελβετικές αρχές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, δήλωσε ότι ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 47. Πρόσθεσε ότι οι τραυματίες Ιταλοί έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Νέα στοιχεία από συνέντευξη τύπου

Η αστυνομία και άλλοι αξιωματούχοι παραχωρούν συνέντευξη Τύπου αυτήν την ώρα μετά από την πυρκαγιά σε ελβετικό μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Ο πρόεδρος του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου Guy Parmelin χαρακτηρίζει την πυρκαγιά «μία από τις χειρότερες τραγωδίες που έχει βιώσει ποτέ η χώρα μας».
Το άνευ προηγουμένου και τρομακτικό περιστατικό έχει αναστατώσει τις ζωές των ανθρώπων, λέει.
Επαναλαμβάνει ότι περίπου 100 άτομα έχουν τραυματιστεί.
«Αυτό το γεγονός συνέβη σε ένα μέρος αφιερωμένο στη ζωή και τη χαρά... τι απίστευτη και φοβερή αντίθεση», λέει.
Πρόσθεσε ότι ήθελε να στείλει ένα μήνυμα ειρήνης και εμπιστοσύνης στη χώρα την Πρωτοχρονιά, αλλά αντίθετα πενθεί.
Οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες, ανέφερε.

Ο Mathias Reynard, επικεφαλής του συμβουλίου του καντονιού Valais, πήρε στη συνέχεια τον λόγο. Επαναλαμβάνει την προηγούμενη δήλωση ότι «αρκετές δεκάδες» άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η ταυτοποίηση των πτωμάτων των νεκρών και των τραυματιών θα χρειαστεί χρόνο, λέει, αναγνωρίζοντας ότι αυτό είναι «τρομερό» για τις οικογένειες.

Ο επόμενος που μίλησε στη συνέντευξη τύπου για την πυρκαγιά στο χιονοδρομικό κέντρο ήταν ο διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Frederic Gisler.

Τόνισε ότι ήταν μια «πολύ συγκινητική στιγμή» για τον ίδιο, ακόμη και ως αστυνομικό. Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και περιέγραψε τη χρονική ακολουθία των γεγονότων.

  • Ο καπνός παρατηρήθηκε στις 1:30 π.μ.
  • Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας μάρτυρας επικοινώνησε με την αστυνομία
  • Ένας κόκκινο συναγερμός κινητοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
  • Στις 1:32 π.μ., οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν στον τόπο του συμβάντος
  • Παρείχαν βοήθεια και μετέφεραν τα θύματα στα νοσοκομεία
  • Οι πυροσβέστες έσβησαν «γρήγορα» τη φωτιά
  • Στις 4:14 π.μ., άνοιξε μια γραμμή βοήθειας για τις οικογένειες

«Αυτή τη στιγμή, έχουμε περίπου 40 άτομα που έχασαν τη ζωή τους και περίπου 100 άτομα που τραυματίστηκαν, πολλά από τα οποία σοβαρά», λέει. «Επειδή πρόκειται για ένα διεθνές θέρετρο, πιστεύουμε ότι υπάρχουν και ξένοι στα θύματα», προσθέτει ο διοικητής.

Ο Stephane Ganzer, επικεφαλής του τμήματος ασφάλειας του καντονιού του Valais, επαινεί επίσης τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και αναφέρει ότι ορισμένοι από τους υπαλλήλους τους χρειάστηκαν οι ίδιοι ιατρική περίθαλψη μετά από την «ηρωική συμπεριφορά» τους. Ο Ganzer προσθέτει ότι πολλοί νέοι που βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος ενήργησαν γρήγορα και με θάρρος για να βοηθήσουν όσους είχαν παγιδευτεί στη φωτιά.

Ο Mathias Reynard, επικεφαλής του συμβουλίου του καντονιού Valais, πρόσθεσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης.

Λέει ότι 42 ασθενοφόρα, 13 ελικόπτερα και τρία φορτηγά καταστροφών έχουν αποσταλεί από όλη την περιοχή.

Περίπου 35 άτομα ζήτησαν βοήθεια από τα τοπικά κέντρα.

Άλλα 80 άτομα έλαβαν βοήθεια από νοσοκομειακές υπηρεσίες, με «σημαντικό αριθμό από αυτά να έχουν χαρακτηριστεί σε κρίσιμη κατάσταση».

Οι αρχές ρωτήθηκαν αν στο μπαρ είχαν ανάψει μπουκάλια με βεγγαλικά

Όταν ρωτήθηκε αν στο μπαρ είχαν χρησιμοποιηθεί μπουκάλια με βεγγαλικά, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, Beatrice Pilloud, απάντησε ότι έχουν περάσει μόνο λίγες ώρες και δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο.

Πρόσθεσε ότι η σκάλα φαινόταν «σχετικά στενή» και ότι η έρευνα θα διαπιστώσει αν τηρήθηκαν τα πρότυπα ασφαλείας.

Ένας άλλος δημοσιογράφος ρώτησε για την εθνικότητα των θυμάτων και τη συχνότητα των ελέγχων πυρασφάλειας. Ο διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Frederic Gisler, λέει ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο κάποια από τα θύματα να είναι διαφορετικής εθνικότητας, αλλά δεν μπορεί να απαντήσει στην ερώτηση ακόμα.

Η Pilloud ε'ιπε ότι η πυρασφάλεια θα καθοριστεί από την έρευνα και είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα. Δεν έχουν γίνει συλλήψεις και δεν υπάρχουν ύποπτοι, είπε επίσης η Pilloud. Η έρευνα αφορά τις συνθήκες της πυρκαγιάς.

