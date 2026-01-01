Explainer: Τι είναι το flashover που οδήγησε στον όλεθρο του Κραν Μοντανά;

Ενώ αρχικά μαρτυρίες ανέφεραν για κερί, για πυροτέχνημα μίλησε αργότερα από την πλευρά του ο Ιταλός πρέσβης

Μάνος Χατζηγιάννης

Explainer: Τι είναι το flashover που οδήγησε στον όλεθρο του Κραν Μοντανά;
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως τι ήταν αυτό που οδήγησε στην τραγωδία στο Κραν Μοντανά νέοι ισχυρισμοί για τα αίτια της φωτιάς ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Η Beatrice Pilloud, γενική εισαγγελέας του Valais, δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα «για να προσδιοριστούν οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή τη δραματική κατάσταση», σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC. Τόνισε ότι «προς το παρόν θεωρούμε ότι πρόκειται για πυρκαγιά και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει θέμα επίθεσης», προσθέτοντας ότι από σεβασμό προς τις οικογένειες των θυμάτων, οι αρχές δεν μπορούν να κοινοποιήσουν περισσότερες λεπτομέρειες προς το παρόν.

Μερικά κεριά που καίγονται σε μπουκάλια σαμπάνιας ή ένα πυροτέχνημα που χτυπά το ταβάνι. Δύο θεωρίες έχουν διατυπωθεί σχετικά με την αιτία της πυρκαγιάς που κατέκλυσε το Constellation Bar στο Κρανς-Μοντάνα. Ενώ αρχικά μαρτυρίες ανέφεραν για κερί σε μπουκάλια, για πυροτέχνημα μίλησε αργότερα από την πλευρά του ο Ιταλός πρέσβης.

Είτε η πηγή ανάφλεξης ήταν κεριά είτε ένα πυροτέχνημα, οι φλόγες είχαν ελεύθερη πρόσβαση. Αυτό ονομάζεται flashover.

Το flashover είναι η ξαφνική μετάβαση από μια εντοπισμένη πυρκαγιά σε μια εκτεταμένη φλόγα. Για παράδειγμα, μια πυρκαγιά μπορεί να ξεκινήσει από μια συσκευή σε ένα δωμάτιο και, εάν η θερμότητα συσσωρευτεί κάτω από την οροφή, τα αέρια καύσης εξαπλώνονται σε όλο τον χώρο, αυξάνοντας γρήγορα τη θερμοκρασία σε αρκετές εκατοντάδες βαθμούς. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να προκαλέσει την ξαφνική και ταυτόχρονη ανάφλεξη άλλων εύφλεκτων υλικών, προκαλώντας την ταχεία εξάπλωση των φλογών. «Σε αυτό το σημείο, η επιβίωση είναι πρακτικά αδύνατη. Η κατάσταση αποτελεί επίσης θανάσιμο κίνδυνο για τους πυροσβέστες», εξηγούν οι ειδικοί.

Η στιγμιαία ανάφλεξη πυρκαγιάς, γνωστή διεθνώς με τον αγγλικό όρο flashover, είναι επομένως η σχεδόν ταυτόχρονη ανάφλεξη των περισσότερων άμεσα εκτεθειμένων εύφλεκτων υλικών σε κλειστό χώρο. Όταν ορισμένα οργανικά υλικά θερμαίνονται, υφίστανται θερμική διάσπαση και απελευθερώνουν εύφλεκτα αέρια.

Το flashover συμβαίνει όταν η πλειοψηφία από τις εκτεθειμένες επιφάνειες σε ένα χώρο θερμαίνονται ως το σημείο αυτανάφλεξής τους και εκλύουν εύφλεκτα αέρια. Το flashover εμφανίζεται συνήθως σε 500–600 °C για συνήθη καύσιμα, και ροή θερμότητας στο επίπεδο του δαπέδου 20 kilowatt ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ακολουθεί μια επίδειξη flashover

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:21ΚΟΣΜΟΣ

Αφιέρωμα: 8 τραγωδίες σε δέκα χρόνια σαν κι αυτή του Κραν Μοντανά

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες τώρα στη Βαρυμπόμπη - Σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Κομοτηνή: Οι πυροβολισμοί για την αλλαγή του χρόνου οδήγησαν στο νοσοκομείο δύο νεαρές κοπέλες με σκάγια από καραμπίνα

17:59ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Λαρίσης Ιερώνυμος: Στο πλαίσιο ενός κυριαρχούντος ωχαδελφισμού, εξοικειωνόμαστε με ό,τι αρνητικό

17:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Προπονήθηκε ο Σλούκας, ενοχλήσεις ο Γκραντ

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Μαγευτικές εικόνες από τα χιονισμένα ορεινά της Κρήτης και τα χωριά της Μυτιλήνης

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι είναι το flashover που οδήγησε στον όλεθρο του Κραν Μοντανά;

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Ποια ειρήνη; Η Ουκρανία «στοχεύει» απευθείας τον Πούτιν, η Ρωσία απαντά με νέους βομβαρδισμούς

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ο Σι Τζινπίνγκ υπόσχεται επανένωση με την Ταϊβάν και μία «νέα παγκόσμια τάξη»

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Πώς ξεκίνησε το γνωστό πρωτοχρονιάτικο έθιμο του «ποδαρικού»

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Μπαγκλαντές: Όχλος ξυλοφόρτωσε, μαχαίρωσε και πυρπόλησε Ινδουιστή - Κι όμως αυτός γλίτωσε

17:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Η κυβέρνηση της Γκαμπόν διαλύει την Εθνική!

17:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς αναδιαμόρφωσε τον κόσμο το 2025 - Οι ραγδαίες αλλαγές που έρχονται

16:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος στον Κολοσσό Ρόδου: Πέθανε ο Γιώργος Ματσαμάς

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Δώρο ζωής ανήμερα της Πρωτοχρονιάς από 44χρονο στη Θεσσαλονίκη: Η οικογένεια του δώρισε τα όργανα του

16:50LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη – Η… ιδιαίτερη Πρωτοχρονιά με τον σύντροφό της και τους γονείς του: «Ντρεπόμουν να τραβάω story»

16:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπαθανάσης: Η Ελλάδα το 2025 κατέγραψε ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερους από τον μέσο όρο της ευρωζώνης

16:47ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ευχήθηκε σε πολλές γλώσσες, ξεκινώντας από τα ελληνικά

16:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα συλλυπητήρια του Υπουργείου Εξωτερικών για την τραγωδία στο Κραν-Μοντανά

16:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλυπητήριο μήνυμα του προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στον πρόεδρο της Ελβετίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:16ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Kαρχαρίας κολυμπάει σε ρηχά νερά δίπλα στην παραλία

12:19ΚΑΙΡΟΣ

Χιόνια στα νησιά: «Είδαν άσπρη μέρα» Νάξος, Τήνος, Σαμοθράκη, Λήμνος

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες τώρα στη Βαρυμπόμπη - Σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι είναι το flashover που οδήγησε στον όλεθρο του Κραν Μοντανά;

13:33LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με ποιο κανάλι άλλαξαν χρόνο οι τηλεθεατές;

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Παντρεύονται Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Μαρία Σάκκαρη!

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νέοι ισχυρισμοί για τα αίτια της φωτιάς - Για πυροτέχνημα μιλάει ο Ιταλός πρέσβης - «Άνθρωποι χωρίς μαλλιά ούρλιαζαν επειδή είχαν καεί», λέει μάρτυρας - 40 νεκροί, 100 τραυματίες

15:27ΕΛΛΑΔΑ

«Διαλύθηκε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης - Τα επόμενα βήματα τους

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

17:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Η κυβέρνηση της Γκαμπόν διαλύει την Εθνική!

08:54WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Μαγευτικές εικόνες από τα χιονισμένα ορεινά της Κρήτης και τα χωριά της Μυτιλήνης

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Πώς έγινε η τραγωδία, ο ρόλος του σερβιτόρου - Περιγραφές φρίκης από επιζώντες - Ποδοπατήθηκαν στις σκάλες, έσπαγαν παράθυρα για να σωθούν

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών - ΕΛ.ΑΣ.: Αν μπορείτε μην γυρίσετε Κυριακή - Οι εναλλακτικές οδοί και η επερχόμενη κακοκαιρία - Χάρτες

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ο Σι Τζινπίνγκ υπόσχεται επανένωση με την Ταϊβάν και μία «νέα παγκόσμια τάξη»

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Τα ανατριχιαστικά μηνύματα του ChatGPT - Πώς έστρεψε 56χρονο να δολοφονήσει τη μητέρα του

12:56ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοχρονιά 2026: Κάηκε εκκλησία στο Άμστερνταμ, δύο νεκροί έφηβοι από πυροτεχνήματα στη Γερμανία, τραυματισμοί στη Νάπολη, 400 συλλήψεις στο Βερολίνο

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Πρωτοχρονιά στα σύνορα με την Τουρκία – Οι ευχές των άγρυπνων φρουρών μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ