Explainer: Τι είναι το flashover που οδήγησε στον όλεθρο του Κραν Μοντανά;

Χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως τι ήταν αυτό που οδήγησε στην τραγωδία στο Κραν Μοντανά νέοι ισχυρισμοί για τα αίτια της φωτιάς ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Η Beatrice Pilloud, γενική εισαγγελέας του Valais, δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα «για να προσδιοριστούν οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή τη δραματική κατάσταση», σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC. Τόνισε ότι «προς το παρόν θεωρούμε ότι πρόκειται για πυρκαγιά και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει θέμα επίθεσης», προσθέτοντας ότι από σεβασμό προς τις οικογένειες των θυμάτων, οι αρχές δεν μπορούν να κοινοποιήσουν περισσότερες λεπτομέρειες προς το παρόν.

Μερικά κεριά που καίγονται σε μπουκάλια σαμπάνιας ή ένα πυροτέχνημα που χτυπά το ταβάνι. Δύο θεωρίες έχουν διατυπωθεί σχετικά με την αιτία της πυρκαγιάς που κατέκλυσε το Constellation Bar στο Κρανς-Μοντάνα. Ενώ αρχικά μαρτυρίες ανέφεραν για κερί σε μπουκάλια, για πυροτέχνημα μίλησε αργότερα από την πλευρά του ο Ιταλός πρέσβης.

Είτε η πηγή ανάφλεξης ήταν κεριά είτε ένα πυροτέχνημα, οι φλόγες είχαν ελεύθερη πρόσβαση. Αυτό ονομάζεται flashover.

Το flashover είναι η ξαφνική μετάβαση από μια εντοπισμένη πυρκαγιά σε μια εκτεταμένη φλόγα. Για παράδειγμα, μια πυρκαγιά μπορεί να ξεκινήσει από μια συσκευή σε ένα δωμάτιο και, εάν η θερμότητα συσσωρευτεί κάτω από την οροφή, τα αέρια καύσης εξαπλώνονται σε όλο τον χώρο, αυξάνοντας γρήγορα τη θερμοκρασία σε αρκετές εκατοντάδες βαθμούς. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να προκαλέσει την ξαφνική και ταυτόχρονη ανάφλεξη άλλων εύφλεκτων υλικών, προκαλώντας την ταχεία εξάπλωση των φλογών. «Σε αυτό το σημείο, η επιβίωση είναι πρακτικά αδύνατη. Η κατάσταση αποτελεί επίσης θανάσιμο κίνδυνο για τους πυροσβέστες», εξηγούν οι ειδικοί.

Η στιγμιαία ανάφλεξη πυρκαγιάς, γνωστή διεθνώς με τον αγγλικό όρο flashover, είναι επομένως η σχεδόν ταυτόχρονη ανάφλεξη των περισσότερων άμεσα εκτεθειμένων εύφλεκτων υλικών σε κλειστό χώρο. Όταν ορισμένα οργανικά υλικά θερμαίνονται, υφίστανται θερμική διάσπαση και απελευθερώνουν εύφλεκτα αέρια.

Το flashover συμβαίνει όταν η πλειοψηφία από τις εκτεθειμένες επιφάνειες σε ένα χώρο θερμαίνονται ως το σημείο αυτανάφλεξής τους και εκλύουν εύφλεκτα αέρια. Το flashover εμφανίζεται συνήθως σε 500–600 °C για συνήθη καύσιμα, και ροή θερμότητας στο επίπεδο του δαπέδου 20 kilowatt ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ακολουθεί μια επίδειξη flashover

