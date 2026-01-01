Κραν Μοντανά: Νέοι ισχυρισμοί για τα αίτια της φωτιάς - Για πυροτέχνημα μιλάει ο Ιταλός πρέσβης

«Πυροτέχνημα» προκάλεσε πυρκαγιά σε μπαρ χιονοδρομικού κέντρου στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία, σύμφωνα με τον Ιταλό πρέσβη.

Ο πρέσβης της Ιταλίας στην Ελβετία διευκρίνισε τα αίτια της πυρκαγιάς στο μπαρ του χιονοδρομικού κέντρου. Ο Gian Lorenzo Cornado δήλωσε στο Sky TG24 ότι κάποιος «άναψε ένα πυροτέχνημα μέσα στο κατάστημα». «Κάποιος άναψε ένα πυροτέχνημα μέσα στο κατάστημα και αυτό έβαλε φωτιά στην οροφή, προκαλώντας την πυρκαγιά», είπε. Επίσης, ανέφερε ότι οι διασώστες «αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στο χώρο για την έρευνα, καθώς η δομή του κτιρίου είναι επισφαλής».

Νωρίτερα, δύο Γαλλίδες που δήλωσαν ότι διέφυγαν από το μπαρ ανέφεραν στο BFMTV ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από ένα από τα «κεράκια γενεθλίων» που είχαν τοποθετήσει οι σερβιτόρες στις φιάλες σαμπάνιας.

«Κρατούσε ένα κερί γενεθλίων, το οποίο ήταν πολύ κοντά στο ταβάνι, και [το ταβάνι] έπιασε φωτιά σε λίγα λεπτά», αναφέρθηκε.

Μια άλλη γυναίκα είπε: «Η σκάλα που οδηγούσε έξω από το νυχτερινό κέντρο ήταν εξαιρετικά στενή. Υπήρχε ένα τεράστιο κύμα πλήθους. Καταφέραμε να δραπετεύσουμε τελευταία στιγμή».

Το Sky News μίλησε με έναν μάρτυρα της πυρκαγιάς στο μπαρ, ο οποίος περιέγραψε τις καταστροφικές σκηνές που είδε κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

«Πολλοί άνθρωποι ούρλιαζαν, ήταν φρικτό», λέει ο Samuel Rapp στην παρουσιάστρια Leah Boleto .

Λέει ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο μπαρ προσπάθησαν να διαφύγουν από την κύρια έξοδο, με όσους γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά και το προσωπικό να φεύγουν μαζικά. «Οι άνθρωποι ούρλιαζαν, είδα πολλούς ανθρώπους στο πάτωμα. Νομίζω ότι κάποιοι ήταν νεκροί, καθώς κάποιος έβαλε ένα μπουφάν στο πρόσωπο κάποιου άλλου».

Ο Rapp περιγράφει ότι άκουσε φωνές από όσους ήταν στο πάτωμα να ζητούν ιατρική βοήθεια και λέει ότι είδε ανθρώπους «χωρίς μαλλιά επειδή είχαν καεί».

Όταν ρωτήθηκε ποιο ήταν το δημογραφικό προφίλ των ανθρώπων που βρίσκονταν στο Le Constellation, απάντησε: «Όλοι από όλο τον κόσμο έρχονται εδώ. Πολλοί από την Αγγλία, άλλοι από την Ελβετία. Είναι φρικτό. Υπήρχαν άνθρωποι μεταξύ 16 και 18 ετών».

Ιταλός γιατρός: Καταστροφική η κατάσταση στο Κρανς-Μοντάνα

«Βρέθηκα αντιμέτωπος με μια καταστροφική κατάσταση, αλλά ήμασταν μέρος ενός καλοσχεδιασμένου συστήματος διάσωσης, όπου μπορούσαμε να λειτουργήσουμε με τάξη και ηρεμία, διαχειριζόμενοι μια συνεχή ροή τραυματιών, εγκαυμάτων και ασθενών με συντριβές».

Αυτή δήλωσε στο ιταλικό ANSA o Γιάκοπο Περνεκέλε, ένας γιατρός από την κοιλάδα της Αόστα, ο οποίος επενέβη σήμερα το πρωί στο Κραν-Μοντάνα με το ελικόπτερο της Πολιτικής Προστασίας της κοιλάδας της Αόστα.

Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά

Απίστευτες σκηνές καταγράφηκαν στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Σε ένα νέο βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο καταγράφεται όπως υποστηρίζει η στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά, η οποία αποδίδεται σε ατύχημα και όχι σε κάποια τρομοκρατική ενέργεια.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά, έπειτα από μια έκρηξη που σημειώθηκε σε ένα μπαρ γεμάτο κόσμο κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου πάρτι, στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά, ανακοίνωσαν σήμερα Ελβετοί αξιωματούχοι.

Μια πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, στο θέρετρο της νοτιοδυτικής Ελβετίας. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, όμως οι αρχές λένε πως φαίνεται να πρόκειται για δυστύχημα.

Διαβάστε επίσης