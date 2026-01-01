Κραν Μοντανά: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά, έπειτα από μια έκρηξη που σημειώθηκε σε ένα μπαρ γεμάτο κόσμο

Απίστευτες σκηνές καταγράφηκαν στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Σε ένα νέο βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο καταγράφεται όπως υποστηρίζει η στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά, η οποία αποδίδεται σε ατύχημα και όχι σε κάποια τρομοκρατική ενέργεια.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά, έπειτα από μια έκρηξη που σημειώθηκε σε ένα μπαρ γεμάτο κόσμο κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου πάρτι, στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά, ανακοίνωσαν σήμερα Ελβετοί αξιωματούχοι.

Μια πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, στο θέρετρο της νοτιοδυτικής Ελβετίας. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, όμως οι αρχές λένε πως φαίνεται να πρόκειται για δυστύχημα.

