Φονική έκρηξη στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά: Πρώτες απαντήσεις της αστυνομίας

Τις πρώτες απαντήσεις για τη φονική έκρηξη στο χειμερινό τουριστικό θέρετρο Κραν Μοντανά έδωσε νωρίτερα σήμερα η ελβετική αστυνομία, κάνοντας λόγο για δεκάδες νεκρούς και τουλάχιστον 100 τραυματίες, περιγράφοντας σκηνές χάους που επικράτησαν μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο στο μπαρ Le Constellation.

Ο διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Βαλαί είπε ότι «περίπου 100» άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά την πυρκαγιά και «αρκετές δεκάδες» άνθρωποι είναι νεκροί», χωρίς να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία. Ωστόσο υπενθυμίζεται ότι προηγούμενες αναφορές έκαναν λόγο για 40 τουλάχιστον νεκρούς.

Η βραδιά έπρεπε να είναι εορταστική, αντίθετα μετατράπηκε σε εφιάλτη, ανέφερε ανοίγοντας την συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του κρατικού συμβουλίου Mathias Renard ξεκινά μοιράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους.

Προς το παρόν αντιμετωπίζεται ως φωτιά και όχι ως «επίθεση»

Η Beatrice Pilloud, γενική εισαγγελέα ανέφερε ότι διεξάγεται έρευνα «για τον εντοπισμό των συνθηκών που προκάλεσαν αυτή η δραματική κατάσταση».

Λέει ότι «αυτή τη στιγμή ερευνούμε μια πυρκαγιά και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ζήτημα οποιασδήποτε επίθεσης», προσθέτοντας από σεβασμό προς τις οικογένειες ότι δεν μπορεί να πει περισσότερα.

Προσθέτει ότι συνεχίζονται οι εργασίες για τον εντοπισμό των θυμάτων και την επιστροφή πτώματα στις οικογένειες το συντομότερο δυνατό.

«Για να γίνει αυτό υπάρχει σημαντική δουλειά που πρέπει να γίνει. Και αυτό το σημαντικό έργο θα απαιτήσει το κλείσιμο της περιοχής».

Προηγούμενες αναφορές στο ελβετικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Blick υποδηλώνουν ότι μπορεί να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας.

Οι αρχές λένε επίσης ότι ορισμένα από τα θύματα είναι από άλλες χώρες.

Δεν υπάρχει εξήγηση για τις ακριβείς εθνικότητες, αλλά η αστυνομία περιέγραψε την τοποθεσία ως «διεθνούς φήμης χιονοδρομικό κέντρο με πολλούς τουρίστες».

Ελικόπτερα και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο για να βοηθήσουν τα θύματα.

«Είμαστε συντετριμμένοι», δήλωσε ο Frédéric Gisler, διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Bαλαί, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι τραυματίες ήταν τόσο πολλοί που η μονάδα εντατικής θεραπείας και το χειρουργείο στο περιφερειακό νοσοκομείο έφτασαν γρήγορα σε πλήρη χωρητικότητα, σύμφωνα με τον Rénard.

Σε μια περιοχή γεμάτη με τουρίστες που κάνουν σκι στις πίστες, οι αρχές κάλεσαν τον τοπικό πληθυσμό να δείξει προσοχή τις επόμενες ημέρες για να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα που θα μπορούσαν να απαιτήσουν ιατρικούς πόρους που έχουν ήδη κατακλυστεί.

Το υψηλότερο σημείο του Κραν Μοντανά, με πληθυσμό 10.000 κατοίκων, βρίσκεται σε υψόμετρο σχεδόν 3.000 μέτρων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του δήμου, η οποία αναφέρει ότι οι αξιωματούχοι επιδιώκουν να απομακρυνθούν από την τουριστική κουλτούρα και να προσελκύσουν έρευνα και ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας.

Ο δήμος ιδρύθηκε μόλις πριν από εννέα χρόνια, την 1η Ιανουαρίου 2017, όταν συγχωνεύτηκαν πολλές πόλεις. Εκτείνεται σε 2,3 τετραγωνικά μίλια από την κοιλάδα του Ροδανού έως τον παγετώνα Plaine Morte.

