Έκρηξη στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά: Αναφορές για 10 νεκρούς - Απαγόρευση πτήσεων στην περιοχή

Σε τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν στο διάσημο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά στην περιοχή Βαλέ στην Ελβετία, όταν μία έκρηξη - από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία - σκότωσε αρκετούς ανθρώπους και τραυμάτισε πολλούς άλλους, όπως ενημέρωσε επίσημα η αστυνομία. Ειδησεογραφικά ωστόσο δίκτυα, τοπικά και διεθνή, μιλούν κάποια για τουλάχιστον 10 νεκρούς, ενώ άλλα ανεβάζουν τον αριθμό στους 40.

Η αστυνομία αποκλείει το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στη 1:30 π.μ. τοπική ώρα (12:30 π.μ. GMT) στο Constellation Bar, όπου μέσα βρίσκονταν τουλάχιστον 100 άτομα, σύμφωνα με τον ελβετικό ραδιοφωνικό σταθμό Rhone FM.

Εικόνες που δημοσιεύθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα κτίριο τυλιγμένο στις φλόγες και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε κοντινή απόσταση.

#Switzerland | Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said.



A spokesperson for the cantonal police said that the explosion was of unknown origin but confirmed multiple… pic.twitter.com/vzDcSNaasS — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 1, 2026

Υπάρχουν αναφορές ότι η έκρηξη μπορεί να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα - ωστόσο η αστυνομία λέει ότι αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Ένας μάρτυρας πρόσθεσε ότι «αμέτρητα» ασθενοφόρα και αρκετά ελικόπτερα έσπευσαν στο σημείο.

Δεν είναι σαφές προς το παρόν πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην τραγωδία, αλλά Ελβετοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι υπάρχουν «αρκετοί νεκροί και αρκετοί τραυματίες».

«Υπήρξε μια έκρηξη άγνωστης προέλευσης», δήλωσε ο Γκαετάν Λάθιον, εκπρόσωπος της αστυνομίας στο καντόνι Γουόλις στη νοτιοδυτική Ελβετία.

«Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες και αρκετοί νεκροί.»

«Η παρέμβαση συνεχίζεται», πρόσθεσαν.

Ένας γιατρός της ελβετικής υπηρεσίας ασθενοφόρων και διάσωσης δήλωσε ότι τα νοσοκομεία είναι «γεμάτα με θύματα εγκαυμάτων», σε σχόλια που έκανε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

BREAKING:



Many killed and wounded in an explosion at a bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana pic.twitter.com/kkGaaPRcRR — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026

Το Κραν Μοντάνα είναι μια πολυτελής χιονοδρομική πόλη που βρίσκεται στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων.

Απέχει περίπου δύο ώρες από την ελβετική πρωτεύουσα Βέρνη και είναι δημοφιλές στους Βρετανούς τουρίστες.

Η αστυνομία ανέφερε ότι έχει επιβληθεί ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από το θέρετρο και η περιοχή παραμένει πλήρως αποκλεισμένη.

Υπάρχουν «πολλές» αστυνομικές, πυροσβεστικές και διασωστικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στους «πολλούς» ανθρώπους που έχουν πληγεί, ανέφερε μια δήλωση.

Μια σημαντική έκτακτη ανάγκη βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Ενώ ο αριθμός των θυμάτων παραμένει άγνωστος, ο ελβετικός ραδιοφωνικός σταθμός RhoneFM αναφέρει πιθανώς αρκετές δεκάδες θανάτους.

Έχει δημιουργηθεί μια τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για οικογένειες που αναζητούν πληροφορίες για αγαπημένα τους πρόσωπα.

Το Κρανς-Μοντάνα είναι ένα μεγάλο χιονοδρομικό κέντρο που φιλοξενεί 87 μίλια ορεινών μονοπατιών.

Στο τέλος αυτού του μήνα, πρόκειται να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο FIS - έναν φημισμένο αγώνα σκι ταχύτητας.

