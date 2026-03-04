NBA: Έκανε ντεμπούτο στον «μαγικό κόσμο» ο Πουλακίδας - Ποιος είναι ο ομογενής γκαρντ

Ο Τζον Πουλακίδας πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στο NBA στην αναμέτρηση των Ντάλας Μάβερικς απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς.


AP Photo/John Leyba
Οι Μάβερικς φιλοξενήθηκαν στη Σάρλοτ, ωστόσο δεν κατάφεραν να βρουν ρυθμό σε κανένα σημείο του αγώνα. Οι γηπεδούχοι επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και έφτασαν άνετα στη νίκη με 117-90.

Στο παιχνίδι αυτό, ο 23χρονος Ελληνοαμερικανός γκαρντ κατέγραψε τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Αγωνίστηκε για 14 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα, έχοντας 0/2 σουτ (0/1 τρίποντο), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 λάθος και 2 φάουλ.

john-poulakidas.jpg

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ κατά την προθέρμανσή του

x.com / Dallas Mavericks

Υπενθυμίζεται ότι ο Πουλακίδας αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη G-League, ενώ πριν ενταχθεί στους «Μαβς» είχε υπογράψει συμβόλαιο με τους Λος Άντζελες Κλίπερς, κάνοντας σταδιακά τα βήματά του προς την καθιέρωση στο NBA.

Το περασμένο καλοκαίρι ο Τζον Πουλακίδας συμμετείχε στο Summer League με τους Λος Άντζελες Κλίπερς, παίρνοντας μια πρώτη «γεύση» από το NBA. Οι εμφανίσεις του, σε συνδυασμό με όσα είχε δείξει στο κολεγιακό πρωτάθλημα, του άνοιξαν τον δρόμο για τη θυγατρική ομάδα του οργανισμού.

Από την αρχή της σεζόν αγωνιζόταν στους Σαν Ντιέγκο Κλίπερς, όπου κατέγραψε 12,2 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ κατά μέσο όρο. Μάλιστα, σημείωσε και εντυπωσιακή επίδοση με 30 πόντους και 10 εύστοχα τρίποντα σε ένα παιχνίδι, επιβεβαιώνοντας το πλούσιο επιθετικό του ταλέντο και τη διάθεσή του να διεκδικήσει ρόλο στο υψηλότερο επίπεδο.

Σε κολεγιακό επίπεδο, με το Γέιλ, είχε 19,4 πόντους μέσο όρο, με εξαιρετικό 90% στις βολές, 3,3 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ σε 31,6 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα (27 συμμετοχές). Ξεχώρισε επίσης για την αποτελεσματικότητά του από την περιφέρεια, σουτάροντας με εντυπωσιακό 41% από τη γραμμή του τριπόντου.

