Ελβετία: Έκρηξη σε μπαρ στη χιονοδρμικό θέρετρο Κραν Μοντανά - Αρκετοί νεκροί και τραυματίες

Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν όταν μια έκρηξη σημειώθηκε σε μπαρ στην πολυτελή αλπική πόλη - χιονοδρομικό κέντρο Κρανς Μοντάνα, ανακοίνωσε η ελβετική αστυνομία νωρίς την Πέμπτη.

«Υπήρξε μια έκρηξη άγνωστης προέλευσης», δήλωσε στο AFP ο Γκαετάν Λάθιον, εκπρόσωπος της αστυνομίας στο καντόνι Γουόλις στη νοτιοδυτική Ελβετία.

«Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες και αρκετοί νεκροί».

Πλάνα που δημοσιεύονται, αλλά δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν πυρκαγιά μέσα σε ένα κτίριο.

Το ελβετικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Blick αναφέρει ότι η πυρκαγιά μπορεί να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια συναυλίας - αλλά η αστυνομία λέει ότι η αιτία είναι άγνωστη.

BREAKING:



Many killed and wounded in an explosion at a bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana pic.twitter.com/kkGaaPRcRR — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 01:30 τοπική ώρα (00:30 GMT) στο Constellation Bar, ανέφερε η αστυνομία.

Το Κρανς-Μοντάνα είναι μια πολυτελής χιονοδρομική πόλη που βρίσκεται στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, περιοχή Βαλέ, περίπου δύο ώρες από την ελβετική πρωτεύουσα Βέρνη.

Η πόλη φιλοξενεί 87 μίλια μονοπατιών.

Στα τέλη Ιανουαρίου, το θέρετρο πρόκειται να φιλοξενήσει μια διάσημη διοργάνωση σκι ταχύτητας – το Παγκόσμιο Κύπελλο FIS.