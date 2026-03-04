Ο εναέριος χώρος της Κύπρου έκλεισε λόγω «ύποπτου αντικειμένου» πλησίον του Λιβάνου

Απογείωση F-16 Viper της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας από το Ακρωτήρι Σούδας

Ο εναέριος χώρος της Κύπρου έκλεισε προ ολίγου λόγω εντοπισμού πιθανού ύποπτου αντικεμένου στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου, ανέφερε ο εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

«Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού. Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση», αναφέρει σε ανάρτησή του.

Εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη… — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 4, 2026

Πρωινή πτήση από την Ελλάδα αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα.

Ακούστε την ενημέρωση του πιλότου, όπως την κατέγραψε ο φωτορεπόρτερ του Newsbomb, Χάρης Γκίκας:

Πρόκειται για την πρωινή πτήση (902) της Aegean προς Λάρνακα. Το αεροσκάφος βρισκόταν σε διαδικασία προσγείωσης, όταν αρχικά ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει καθυστέρηση.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι η πτήση επιστρέφει στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».