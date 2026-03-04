Ο εναέριος χώρος της Κύπρου έκλεισε λόγω «ύποπτου αντικειμένου» πλησίον του Λιβάνου
«Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού», ανέφερε ο εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης
Ο εναέριος χώρος της Κύπρου έκλεισε προ ολίγου λόγω εντοπισμού πιθανού ύποπτου αντικεμένου στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου, ανέφερε ο εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.
«Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού. Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση», αναφέρει σε ανάρτησή του.
Πρωινή πτήση από την Ελλάδα αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα.
Ακούστε την ενημέρωση του πιλότου, όπως την κατέγραψε ο φωτορεπόρτερ του Newsbomb, Χάρης Γκίκας:
Πρόκειται για την πρωινή πτήση (902) της Aegean προς Λάρνακα. Το αεροσκάφος βρισκόταν σε διαδικασία προσγείωσης, όταν αρχικά ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει καθυστέρηση.
Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι η πτήση επιστρέφει στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».