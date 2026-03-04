Κωνσταντινίδου - Αθερίδης: Ένα θεατρικό δρώμενο για την παχυσαρκία - Όταν η ενημέρωση γίνεται βίωμα

Μια νέα προσέγγιση για την παχυσαρκία παρουσιάστηκε στην εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που διοργάνωσε η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και Θοδωρής Αθερίδης
Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και Θοδωρής Αθερίδης
Η Παγκόσμια Ημέρα κατά τη Παχυσαρκίας, στις 3 Μαρτίου, έγινε αφορμή για τη φαρμακευτική εταιρεία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ να παρουσιάσει μια διαφορετική προσέγγιση, στην ενημέρωση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, στο Θέατρο Μικρό Παλλάς, στόχο είχε να συμβάλει ουσιαστικά στην κατανόηση της παχυσαρκίας ως χρόνιας νόσου και να ανοίξει έναν πιο ειλικρινή, ανθρώπινο και τεκμηριωμένο δημόσιο διάλογο, μετατρέποντας τη γνώση σε εμπειρία και τη συζήτηση σε βίωμα.

Με κεντρικό μήνυμα «Δεν φταις εσύ. Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος. Μίλα με τον γιατρό σου», η φετινή εκδήλωση εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο της καμπάνιας της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, η οποία εστιάζει στην ανάδειξη της παχυσαρκίας ως χρόνιας, πολυπαραγοντικής και υποτροπιάζουσας νόσου που χρήζει ιατρικής παρακολούθησης. Στόχος της καμπάνιας είναι να καταρρίψει την αντίληψη ότι η παχυσαρκία αποτελεί απλώς αποτέλεσμα προσωπικών επιλογών ή κακών συνηθειών και να αναδείξει τις πραγματικές της διαστάσεις, ως μίας από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως και στη χώρα μας.

Μέσα από ένα θεατρικό δρώμενο τεσσάρων πράξεων, σε σενάριο, σκηνοθεσία και αφήγηση του Θοδωρή Αθερίδη, με πρωταγωνίστρια την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η φετινή εκδήλωση μετέτρεψε την ενημέρωση σε βίωμα, καθώς το κοινό παρακολούθησε μια ιστορία εμπνευσμένη από την καθημερινότητα ενός ανθρώπου που ζει με παχυσαρκία σήμερα. Κάθε πράξη ανέδειξε στερεότυπα, εσωτερικές συγκρούσεις και κοινωνικές προκαταλήψεις που συντηρούν έναν φαύλο κύκλο ενοχής και σιωπής. Έναν κύκλο που μπορεί να σπάσει μέσα από τη γνώση, την απενοχοποίηση και τη σωστή ιατρική καθοδήγηση. Όπως χαρακτηριστικά ακούστηκε στη σκηνή: «Το πιο βαρύ πράγμα που κουβαλά ένας άνθρωπος δεν είναι το σώμα του. Είναι η ενοχή. Είναι η φωνή που του λέει "φταις". Κι όταν αυτή η φωνή σωπάσει, τότε αρχίζει η αλήθεια. Τότε καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται για αδυναμία χαρακτήρα, αλλά για κάτι που χρειάζεται κατανόηση και καθοδήγηση».

Ακολούθησε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις αντιλήψεις του κοινού γύρω από την παχυσαρκία, τις προκλήσεις των ατόμων που ζουν με παχυσαρκία στην καθημερινότητά τους αλλά και το ρόλο της επιστημονικής ιατρικής κοινότητας στη διαχείρισή της.

Η Τάνια Βαριάμη, Market Access & Public Affairs Executive της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ δήλωσε ότι «προτεραιότητά μας είναι να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιλαμβάνεται την παχυσαρκία. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία αναδεικνύουμε ότι το άτομο που ζει με παχυσαρκία δεν ευθύνεται για τη νόσο του, καθώς πρόκειται για μια χρόνια, πολυπαραγοντική πάθηση που απαιτεί ιατρική καθοδήγηση. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να απευθυνθούν στον γιατρό τους, ώστε να σχεδιάσουν μαζί ένα εξατομικευμένο πλάνο αντιμετώπισης».

Η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία «Ιμερόεσσα», Κυριακή Τσιρανίδου, υπογράμμισε ότι «για τους ανθρώπους που ζουν με παχυσαρκία, το πιο δύσκολο δεν είναι μόνο η νόσος, αλλά η ενοχή και η κοινωνική κριτική που την συνοδεύουν. Η κατανόηση και η υποστήριξη είναι το πρώτο βήμα για να σπάσει ο φαύλος κύκλος».

Από την πλευρά της, η Ομότιμη Καθηγήτρια Παθολογίας – Μεταβολικών Νοσημάτων της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Professor of Internal Medicine & Metabolic Diseases στο European University Cyprus (EUC), Εριφύλη Χατζηαγγελάκη, τόνισε ότι «η παχυσαρκία χρειάζεται να αντιμετωπίζεται με επιστημονική γνώση, ολιστική και εξατομικευμένη προσέγγιση από τον γιατρό, σε συνεργασία με διεπιστημονική ομάδα. Όταν ο άνθρωπος νιώσει ότι ακούγεται, τότε μπορεί να κάνει ουσιαστικά και με ασφάλεια το επόμενο βήμα».

Τέλος, ο Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, Σπύρος Φιλιώτης, σημείωσε ότι «μέσα από αυτή την πρωτοβουλία επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την κατανόηση γύρω από την παχυσαρκία και να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην αλλαγή της κοινωνικής αντίληψης. Θέλουμε να περάσει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι το άτομο που ζει με παχυσαρκία δεν ευθύνεται και ότι ο γιατρός αποτελεί τον βασικό σύμμαχο σε κάθε βήμα της διαδρομής. Όταν υπάρχει γνώση, και συνεργασία, μπορεί να σπάσει ο φαύλος κύκλος της νόσου».

