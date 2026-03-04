Παραδοχή από Τραμπ: «Οι πιθανοί ηγέτες που είχαμε κατα νου για το Ιράν σκοτώθηκαν στις επιθέσεις»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, στην Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε χθες την αβεβαιότητα για το τι θα ακολουθήσει στο Ιράν, λέγοντας ότι oι αξιωματούχοι τους οποίους οι ΗΠΑ θεωρούσαν πιθανούς νέους ηγέτες σκοτώθηκαν στην αμερικανοϊσραηλινή βομβαρδιστική εκστρατεία.

«Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που είχαμε κατά νου είναι νεκροί», δήλωσε ο Τραμπ κατά την έναρξη της συνάντησής του στον Λευκό Οίκο με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Είπε ότι όποιος αναλάβει τον έλεγχο του Ιράν είναι πιθανό να είναι «τόσο κακός» όσο ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή το Σάββατο.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο ABC News ο Τραμπ είπε επίσης ότι τα άτομα που αναγνωρίστηκαν από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ως πιθανοί διάδοχοι του Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκαν «στο αρχικό κύμα επιθέσεων».

«Ίσως όσοι επέζησαν να μην είναι ευθυγραμμισμένοι με τα αμερικανικά συμφέροντα. Αλλά κανένας από τους ανθρώπους που είχαμε στο μυαλό μας δεν πρόκειται να έρθει στην εξουσία, επειδή είναι όλοι νεκροί» παραδέχθηκε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης στη συνέντευξη ότι ένας Ιρανός αξιωματούχος, ο οποίος μπορεί να μην είναι πιστός στον ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επικοινώνησε μαζί του.

Τόνισε επίσης ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το τέλος της επίθεσης. «Παρόλο που οι ΗΠΑ επιθυμούν μια γρήγορη και διαρκή ειρήνη, δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε το πλήρες εύρος και τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων που μπορεί να είναι απαραίτητες», έγραψε ο Τραμπ στην επιστολή προς τον γερουσιαστή Τσαρλς Ε. Γκράσλεϊ της Αϊόβα, τον προσωρινό πρόεδρο της Γερουσίας. Η επιστολή, έγραψε ο πρόεδρος, ήταν μια προσπάθεια να «κρατηθεί το Κογκρέσο πλήρως ενημερωμένο» για τη στρατιωτική επιχείρηση, όπως απαιτείται από τον νόμο περί πολεμικών εξουσιών.

Περισσότεροι από 800 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί — κυρίως στο Ιράν αλλά και σε όλη τη Μέση Ανατολή — από το Σάββατο, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν την επίθεση στο Ιράν, το οποίο απάντησε εκτοξεύοντας εκατοντάδες drones και πυραύλους.

Διαβάστε επίσης