Αραγτσί: «Ο Τραμπ πρόδωσε τη διπλωματία και τους Αμερικανούς που τον εξέλεξαν»
Ο Τραμπ αντιμετώπισε τις διαπραγματεύσεις σαν «συναλλαγή ακινήτων», έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν
Ο Αμπάς Αραγτσί, υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, χαρακτήρισε την προσέγγιση των ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις ως «συναλλαγή ακινήτων» σε ανάρτησή του στο X, τονίζοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «πρόδωσε τη διπλωματία και τους Αμερικανούς που τον εξέλεξαν».
Η ανάρτηση του Αμπάς Αραγτσί:
«Όταν οι πολύπλοκες πυρηνικές διαπραγματεύσεις αντιμετωπίζονται σαν μια συναλλαγή ακινήτων και όταν μεγάλα ψέματα συσκοτίζουν την πραγματικότητα, οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες δεν μπορούν ποτέ να ικανοποιηθούν.
Το αποτέλεσμα; Βόμβα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από κακία.
Ο κ. Τραμπ πρόδωσε τη διπλωματία και τους Αμερικανούς που τον εξέλεξαν.»