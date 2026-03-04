Αραγτσί: «Ο Τραμπ πρόδωσε τη διπλωματία και τους Αμερικανούς που τον εξέλεξαν»

Ο Αμπάς Αραγτσί, υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, χαρακτήρισε την προσέγγιση των ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις ως «συναλλαγή ακινήτων» σε ανάρτησή του στο X, τονίζοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «πρόδωσε τη διπλωματία και τους Αμερικανούς που τον εξέλεξαν».

Η ανάρτηση του Αμπάς Αραγτσί:

«Όταν οι πολύπλοκες πυρηνικές διαπραγματεύσεις αντιμετωπίζονται σαν μια συναλλαγή ακινήτων και όταν μεγάλα ψέματα συσκοτίζουν την πραγματικότητα, οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες δεν μπορούν ποτέ να ικανοποιηθούν.

Το αποτέλεσμα; Βόμβα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από κακία.



Ο κ. Τραμπ πρόδωσε τη διπλωματία και τους Αμερικανούς που τον εξέλεξαν.»

When complex nuclear negotiations are treated like a real estate transaction, and when big lies cloud realities, unrealistic expectations can never be met.



The outcome? Bombing the negotiation table out of spite.



Mr. Trump betrayed diplomacy and Americans who elected him. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 4, 2026

