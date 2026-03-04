Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - ΟΦΗ, Κηφισιά - ΠΑΟΚ
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (04/03).
Οι δύο εξ αναβολής αγώνες για την Super League, σε Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Νίκαια, ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας. Στις 18:00 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ, με μετάδοση από το Cosmote Sport 2HD.
Λίγες ώρες αργότερα, στις 20:00 θα διεξαχθεί το δεύτερο ματς της ημέρας, όπου η Κηφισιά φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα. Το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Α1 πόλο ανδρών
18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναθηναϊκός – ΟΦΗ Stoiximan Super League
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισραήλ – Ελλάδα EHF Euro 2026 – Προκριματικά Γυναικών
20:00 Novasports Prime Ράγιο Βαγιεκάνο – Οβιέδο La Liga EA Sports
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League
20:30 Mega News Ολυμπιακός – ΑΕΚ Πρωτάθλημα Χάντμπολ Α1 Ανδρών
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ίντιαν Γουέλς
21:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
21:30 Novasports Start Φούλαμ – Γουέστ Χαμ Premier League
21:30Novasports 4HD Άστον Βίλα – Τσέλσι Premier League
21:30 Novasports 3HDΑμβούργο – Λεβερκούζεν Bundesliga
21:30 Novasports 2HD Μπράιτον – Άρσεναλ Premier League
22:00Novasports 1HD Λάτσιο – Αταλάντα Coppa Italia
22:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρσέιγ – Τουλούζ Κύπελλο Γαλλίας
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αμπερντίν – Σέλτικ Scottish Premiership
22:15 Novasports Prime Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League