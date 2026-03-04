Κύπρος: Δεν έκλεισε ο εναέριος χώρος για το «ύποπτο αντικείμενο»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης διευκρίνισε ότι ήταν απόφαση του πιλότου να μην περιμένει στον αέρα και να επιστρέψει στην Αθήνα

Χρύσα Γρίβα

Αεροδρόμιο Λάρνακας / Φωτογραφία αρχείου 

Δεν έκλεισε ο εναέριος χώρος της Κύπρου, εξαιτίας του «ύποπτου αντικειμένου» που εντοπίστηκε νωρίτερα στον Λίβανο, όπως διευκρινίζει η κυπριακή κυβέρνηση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης διευκρίνισε ότι ήταν απόφαση του πιλότου να μην περιμένει στον αέρα και να επιστρέψει στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Χ, γράφει: «Διευκρινίζεται ότι ο εναέριος χώρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έκλεισε σε καμία στιγμή. Στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών ζητήθηκε από δύο πτήσεις να παραμείνουν για σύντομο χρονικό διάστημα σε αναμονή, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος επιχειρησιακός χώρος.

Ο κυβερνήτης της μιας εκ των δύο πτήσεων επέλεξε να επιστρέψει στην Αθήνα, ενώ η δεύτερη πτήση προσγειώθηκε κανονικά λίγο αργότερα. Ο εναέριος χώρος συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά».

