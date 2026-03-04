Κύπρος: Στις 12 έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας

Αναβλήθηκε η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Κύπρο που είχε προγραμματιστεί για τις 09:30. Σύμφωνα με το ΡΙΚ, στις 12 αποφασίστηκε να συγκληθεί εκτάκτως στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.

Παράλληλα στις 9:30 υπήρξε πληροφορία για ύποπτο αντικείμενο με κατεύθυνση την Κύπρο. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, σήμανε συναγερμός στην Αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία και το προσωπικό οδηγήθηκε προληπτικά στα υπόγεια. Ταυτόχρονα απογειώθηκαν τα ελληνικά f-16 προς αναχαίτιση του ύποπτου αντικειμένου.

Ο συναγερμός έληξε λίγο πριν τις 10:00 και το προσωπικό της Αμερικανικής πρεσβείας επέστρεψε στα καθήκοντά του. Η παρουσία των ελληνικών μαχητικών στους αιθέρες έγινε αντιληπτή και από πολίτες.

Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Την ίδια στιγμή ανακοινώθηκε ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος της Κύπρου και πτήση της Aegean με προορισμό τη Λάρνακα υποχρεώθηκε να επιστρέψει στην Αθήνα.

«Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού. Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση», προσθέτει.

