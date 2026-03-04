Ιωάννινα: Καθίζηση «κατάπιε» όχημα καθαριότητας του Δήμου - Εντοπίστηκαν τσιμεντόλιθοι στο οδόστρωμα

Μεγάλη καθίζηση οδοστρώματος σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου στα Ιωάννινα έξω από το συγκρότημα του Πολυκλαδικού που στεγάζονται ΕΠΑΛ και ένα ΓΕΛ, στην οδό Βελισσαρίου, με αποτέλεσμα ένα όχημα καθαριότητας του Δήμου να βρεθεί στο... κενό.

Στο σημείο βρίσκεται ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών και η Τροχαία σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Από το συμβάν δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.

Δεν είναι σαφές αν η καθίζηση προκλήθηκε από τις εκτεταμένες βροχοπτώσεις που αντιμετώπισε το προηγούμενο χρονικό διάστημα η ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων, ή αν οφείλεται σε πρόχειρη κατασκευή του οδοστρώματος.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στις φωτογραφίες που δημοσιεύουν τοπικά μέσα ενημέρωσης το οδόστρωμα υποστηρίζεται από τσιμεντόλιθους, κάτι που μαρτυρά πως δεν πρόκειται για γερή κατασκευή...

