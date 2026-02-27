Ιωάννινα: 6χρονο βρέθηκε ημίγυμνο και χωρίς παπούτσια στο κρύο - Συνελήφθη η μητέρα του

Ένα αγόρι έξι ετών εντοπίστηκε μόνο του, ημίγυμνο και χωρίς παπούτσια, το βράδυ της Πέμπτης (27/02) στα Ιωάννινα, εν μέσω χαμηλών θερμοκρασιών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ., για το περιστατικό συνελήφθη μία αλλοδαπή, μητέρα του παιδιού, για το αδίκημα της έκθεσης.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, κατόπιν ενημέρωσης του Κέντρου Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, οι αστυνομικοί έσπευσαν σε σημείο της πόλης, όπου είχε βρεθεί από διερχόμενη 6χρονο αγόρι, χωρίς επίβλεψη, ημίγυμνο και χωρίς παπούτσια, σε συνθήκες κρύου.

Κατά την παραμονή των αστυνομικών στο σημείο εμφανίστηκε η μητέρα του αγοριού, η οποία προσήχθη και στη συνέχεια συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί είχε φύγει από το σπίτι για άγνωστους λόγους χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτό από την μητέρα.

Το παιδί παρελήφθη από τον πατέρα του, ενώ η συλληφθείσα οδηγήθηκε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

*Με πληροφορίες από epiruspost.gr

