Παναθηναϊκός: Στο «Cartuja» ο εκτός έδρας αγώνας με την Μπέτις
Οι Ισπανοί δεν θα υποδεχτούν το «τριφύλλι» στη φυσική τους έδρα το «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» λόγω εργασιών ανακατασκευής.
Στην πρώτη αναμέτρηση για τους «16» του Europa League, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μπέτις στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η ρεβάνς της Σεβίλλησης όμως, δεν θα διεξαχθεί στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν». Την φυσική έδρα της ισπανικής ομάδας.
Εργασίες ανακατασκευής που βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν επιτρέπουν τη χρήση του γηπέδου της Μπέτις. Έτσι η ομάδα της Ανδαλουσίας θα υποδεχτεί το «τριφύλλι» στο «Cartuja».
Πρόκειται για το γήπεδο όπου τα τελευταία χρόνια διεξάγονται εκεί οι τελικοί Κυπέλλου Ισπανίας. Χωρητικότητας 70.000 θεατών.
