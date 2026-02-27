Ιρλανδία: Η στιγμή που πολεμικό πλοίο προσκρούει σε προβλήτα στο Δουβλίνο - Βίντεο

Πολεμικό πλοίο των ενόπλων δυνάμεων της Ιρλανδίας υπέστη «ελαφρές ζημιές» το πρωί της Παρασκευής (27/02), όταν προσέκρουσε σε προβλήτα στο Δουβλίνο.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε το σκάφος LÉ Samuel Beckett να προσκρούει στην αποβάθρα του ποταμού Liffey.

Μετά από επιθεώρηση των ζημιών, εκτιμήθηκε ότι το πλοίο χρειάζεται «μικρές επισκευές», σύμφωνα με δήλωση των ενόπλων δυνάμεων.

An Irish patrol vessel struck the quayside at Sir John Rogerson's Quay on the south side of the River Liffey, Dublin. Still trying to figure out which vessel. pic.twitter.com/GkA3xRSLxb — Bart ?⚓️ (@BartGonnissen) February 27, 2026

«Μόλις ολοκληρωθούν οι επισκευές, το LÉ Samuel Beckett θα ξαναρχίσει τις περιπολίες για την ασφάλεια της θαλάσσιας άμυνας», αναφέρεται στη δήλωση.

Διαβάστε επίσης