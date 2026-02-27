Ιρλανδία: Η στιγμή που πολεμικό πλοίο προσκρούει σε προβλήτα στο Δουβλίνο - Βίντεο
Το σκάφος υπέστη «ελαφρές ζημιές», σύμφωνα με δήλωση των ενόπλων δυνάμεων της Ιρλανδίας
Πολεμικό πλοίο των ενόπλων δυνάμεων της Ιρλανδίας υπέστη «ελαφρές ζημιές» το πρωί της Παρασκευής (27/02), όταν προσέκρουσε σε προβλήτα στο Δουβλίνο.
Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε το σκάφος LÉ Samuel Beckett να προσκρούει στην αποβάθρα του ποταμού Liffey.
Μετά από επιθεώρηση των ζημιών, εκτιμήθηκε ότι το πλοίο χρειάζεται «μικρές επισκευές», σύμφωνα με δήλωση των ενόπλων δυνάμεων.
«Μόλις ολοκληρωθούν οι επισκευές, το LÉ Samuel Beckett θα ξαναρχίσει τις περιπολίες για την ασφάλεια της θαλάσσιας άμυνας», αναφέρεται στη δήλωση.
