Η συγκλονιστική ιστορία ενός μονόχειρα γκολφέρ: «Το άθλημα μού έδωσε θέληση να ζήσω»

Αυτή η ιστορία αξίζει να γραφτεί σε βιβλίο· ένας Ιρλανδός γκολφέρ, που έχασε το ένα του χέρι σε εργατικό ατύχημα, πανηγυρίζει το πρώτο hole–in–one της ζωής του, καταφέρνοντας ένα κατόρθωμα που για πολλούς θεωρείται απίθανο.

Ο 67άχρονος Πάτρικ Ντιούκ πέτυχε το τέλειο χτύπημα στην τέταρτη τρύπα του γηπέδου Overstone Park στο Νορθάμπτονσιρ της Μεγάλης Βρετανίας, κόντρα σε πιθανότητες που υπολογίζονται στις 100.000 / 1. Αγωνιζόταν με φίλους του σε μία διαδρομή 120 γιάρδων, όταν με ένα 7άρι μπαστούνι έστειλε την μπάλα κατευθείαν στην τρύπα, σημειώνοντας το πρώτο του ace.

Το επίτευγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν σκεφτεί κανείς ότι ο Ντιούκ άρχισε να μαθαίνει γκολφ μετά το σοβαρό ατύχημα του 2012, το οποίο του στοίχισε το χέρι. Όπως αναφέρει, το άθλημα «του έσωσε τη ζωή» τα τελευταία χρόνια, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπος με σοβαρές σωματικές και ψυχικές προκλήσεις.

«Δεν είμαι καλός στο γκολφ, αλλά μου έσωσε τη ζωή», τονίζει. Μέχρι το ατύχημα ήταν ιδιαίτερα δραστήριος, με αγάπη για το ράγκμπι, το γαελικό ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο και το κρίκετ. Η ξαφνική αλλαγή, ωστόσο, τον «βύθισε» σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση.

«Βρέθηκα σε πολύ σκοτεινό σημείο, είχα αυτοκτονικές σκέψεις, έχασα την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή μου», εξομολογείται.

Το 2018, ύστερα από παρότρυνση φίλου, αποφάσισε να δοκιμάσει το γκολφ. Με τη βοήθεια επαγγελματία προπονητή ανέπτυξε τη δική του τεχνική, προσαρμοσμένη στις δικές του δυνατότητες. Σταδιακά, βρήκε όχι μόνο αυτοπεποίθηση αλλά και μία νέα κοινότητα ανθρώπων που τον στήριξαν.

Η συγκεκριμένη τρύπα, μάλιστα, τού δημιουργούσε συχνά προβλήματα. «Οκτώ στις δέκα φορές η μπάλα κατέληγε στο νερό», σημειώνει. Αυτήν τη φορά, όμως, αποφάσισε να στοχεύσει κατευθείαν τη σημαία. Η μπάλα προσγειώθηκε λίγο παραπέρα από την τρύπα και γύρισε πίσω με φάλτσο, καταλήγοντας μέσα. Ο Πάτρικ γνώρισε την αποθέωση από τους παρευρισκόμενους.

«Αν μπορώ να το κάνω εγώ, μπορεί ο καθένας. Το γκολφ μού έδωσε αυτοπεποίθηση, φίλους και τη θέληση να ζήσω», τονίζει.