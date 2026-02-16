Η συγκλονιστική ιστορία ενός μονόχειρα γκολφέρ: «Το άθλημα μού έδωσε θέληση να ζήσω»

Μονόχειρας γκολφέρ πέτυχε hole–in–one αφού έμαθε γκολφ μετά το ατύχημα – «Το γκολφ μού έδωσε τη θέληση να ζήσω», αποκαλύπτει

Newsbomb

Η συγκλονιστική ιστορία ενός μονόχειρα γκολφέρ: «Το άθλημα μού έδωσε θέληση να ζήσω»
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αυτή η ιστορία αξίζει να γραφτεί σε βιβλίο· ένας Ιρλανδός γκολφέρ, που έχασε το ένα του χέρι σε εργατικό ατύχημα, πανηγυρίζει το πρώτο hole–in–one της ζωής του, καταφέρνοντας ένα κατόρθωμα που για πολλούς θεωρείται απίθανο.

Ο 67άχρονος Πάτρικ Ντιούκ πέτυχε το τέλειο χτύπημα στην τέταρτη τρύπα του γηπέδου Overstone Park στο Νορθάμπτονσιρ της Μεγάλης Βρετανίας, κόντρα σε πιθανότητες που υπολογίζονται στις 100.000 / 1. Αγωνιζόταν με φίλους του σε μία διαδρομή 120 γιάρδων, όταν με ένα 7άρι μπαστούνι έστειλε την μπάλα κατευθείαν στην τρύπα, σημειώνοντας το πρώτο του ace.

Το επίτευγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν σκεφτεί κανείς ότι ο Ντιούκ άρχισε να μαθαίνει γκολφ μετά το σοβαρό ατύχημα του 2012, το οποίο του στοίχισε το χέρι. Όπως αναφέρει, το άθλημα «του έσωσε τη ζωή» τα τελευταία χρόνια, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπος με σοβαρές σωματικές και ψυχικές προκλήσεις.

«Δεν είμαι καλός στο γκολφ, αλλά μου έσωσε τη ζωή», τονίζει. Μέχρι το ατύχημα ήταν ιδιαίτερα δραστήριος, με αγάπη για το ράγκμπι, το γαελικό ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο και το κρίκετ. Η ξαφνική αλλαγή, ωστόσο, τον «βύθισε» σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση.

«Βρέθηκα σε πολύ σκοτεινό σημείο, είχα αυτοκτονικές σκέψεις, έχασα την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή μου», εξομολογείται.

Το 2018, ύστερα από παρότρυνση φίλου, αποφάσισε να δοκιμάσει το γκολφ. Με τη βοήθεια επαγγελματία προπονητή ανέπτυξε τη δική του τεχνική, προσαρμοσμένη στις δικές του δυνατότητες. Σταδιακά, βρήκε όχι μόνο αυτοπεποίθηση αλλά και μία νέα κοινότητα ανθρώπων που τον στήριξαν.

Η συγκεκριμένη τρύπα, μάλιστα, τού δημιουργούσε συχνά προβλήματα. «Οκτώ στις δέκα φορές η μπάλα κατέληγε στο νερό», σημειώνει. Αυτήν τη φορά, όμως, αποφάσισε να στοχεύσει κατευθείαν τη σημαία. Η μπάλα προσγειώθηκε λίγο παραπέρα από την τρύπα και γύρισε πίσω με φάλτσο, καταλήγοντας μέσα. Ο Πάτρικ γνώρισε την αποθέωση από τους παρευρισκόμενους.

«Αν μπορώ να το κάνω εγώ, μπορεί ο καθένας. Το γκολφ μού έδωσε αυτοπεποίθηση, φίλους και τη θέληση να ζήσω», τονίζει.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:15ΚΟΣΜΟΣ

FT: H μισθοφορική οργάνωση Wagner πίσω από πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη - Ποιοι είναι οι «πράκτορες μίας χρήσης»

09:13LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά των στοιχηματικών - «Αγγίζει» κορυφή ο Akylas

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας όλη την εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο δύο νεογέννητα από επιπλοκές ίωσης

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη - Στο νοσοκομείο δύο ένοικοι

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε προαύλιο σχολείου

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Αυτοί είναι οι σύνδεσμοι στο ebay για τις φωτογραφίες στην Καισαριανή - Ποιο είναι το Crain’s Militaria που ανέρτησε τις εικόνες από την εκτέλεση των 200

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Η συγκλονιστική ιστορία ενός μονόχειρα γκολφέρ που πέτυχε το ακατόρθωτο: «Το άθλημα μού έδωσε θέληση να ζήσω»

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Το φυσικό φαινόμενο πίσω από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Η Γη κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα απέραντο «θερμοκήπιο»

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για πιθανές επιχειρήσεις εβδομάδων στο Ιράν

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Κακοποιοί απήγαγαν 85χρονο κατά λάθος

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Τα ΜΜΕ στηλιτεύουν το γεγονός ότι ο επικεφαλής της κρίσης των Ιμίων κηδεύτηκε ως φαντάρος

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατολίσθηση στη Θεσσαλονίκη: Πολυκατοικίες βρίσκονται στον «αέρα» από τις βροχοπτώσεις

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σκότωσε τον αδελφό του και άφησε το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά του

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν με την κόρη «διάδοχο» εγκαινίασαν γειτονιά για οικογένειες Βορειοκορεατών στρατιωτών που πέθαναν στη Ρωσία

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τη δήλωση του Ομπάμα για τους εξωγήινους: «Είναι πραγματικοί» - Τι είπε για την Περιοχή 51

08:11WHAT THE FACT

Άνδρας έζησε 100 ημέρες κάτω από το νερό - Η τεράστια αλλαγή στο σώμα του

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ο ψηλός και το γελαστό παιδί – Οι πρώτες ταυτοποιήσεις από τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:08ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ο ψηλός και το γελαστό παιδί – Οι πρώτες ταυτοποιήσεις από τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Έλληνα βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού – Τι υποστηρίζει ο Βούλγαρος ισοβίτης για τη συμπλοκή

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σκότωσε τον αδελφό του και άφησε το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά του

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

06:28LIFESTYLE

Eurovision: Το «φαινόμενο» Akylas που έκανε κοινό, X και επιτροπές να τον λατρέψουν

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα - Νεκρός ο 41χρονος οδηγός

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πώς θα βγείτε πριν τα 62 με... κρυφά μπόνους

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα κακοκαιρία... εξπρές από την Τρίτη - Κίνδυνος από τα υψηλά τοπικά Rain Rates

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Αυτοί είναι οι σύνδεσμοι στο ebay για τις φωτογραφίες στην Καισαριανή - Ποιο είναι το Crain’s Militaria που ανέρτησε τις εικόνες από την εκτέλεση των 200

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατολίσθηση στη Θεσσαλονίκη: Πολυκατοικίες βρίσκονται στον «αέρα» από τις βροχοπτώσεις

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

06:36WHAT THE FACT

SIZO-2: Μέσα στις φυλακές βασανιστηρίων της Ρωσίας - Από ηλεκτροσόκ μέχρι «μάσκες ελέφαντα»

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Διακοπή της κυκλοφορίας για έξι ημέρες από την είσοδο Ασπρόπυργου έως την είσοδο Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο - Οι εναλλακτικές διαδρομές

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το νέο φθηνό λέιζερ και το όπλο που παραπέμπει σε... γεννητικά όργανα και θα μπορούσε να καταρρίψει μέχρι και αεροπλάνα

06:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βίντεο που κόβει την ανάσα - Η στιγμή που άστεγος αρπάζει παιδί από καρότσι

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες: «Πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισραηλινή παραγωγός βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας - Ήταν δεμένη και είχε μώλωπες

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας όλη την εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

22:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία με όπλο μέσα στις φυλακές Δομοκού - Τα δευτερόλεπτα του τρόμου στο γραφείο του Αρχιφύλακα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ