Έφυγε από την Αυστραλία η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν - Πήραν ομήρους τις οικογένειές τους

Snapshot Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν αναχώρησε από την Αυστραλία, με επτά μέλη να λαμβάνουν άσυλο στη χώρα για λόγους ασφαλείας.

Οι αθλήτριες δέχονταν πιέσεις να επιστρέψουν στο Ιράν μετά την άρνησή τους να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο σε αγώνα, σε μια πράξη αντίστασης προς το ιρανικό καθεστώς.

Οι οικογένειες των αθλητριών κρατούνται όμηροι στο Ιράν, σύμφωνα με καταγγελίες που έγιναν ενώ οι παίκτριες βρίσκονταν υπό αυστηρή επιτήρηση στην Αυστραλία.

Στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ σημειώθηκαν επεισόδια και διαδηλώσεις, σε μια προσπάθεια να εμποδιστεί η αναχώρηση της ομάδας.

Αναχώρησαν από το Σίδνεϊ οι υπόλοιπες αθλήτριες της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι εκτός από τις πέντε πρώτες που έλαβαν άσυλο για να παραμείνουν στην Αυστραλία για λόγους ασφαλείας, ακόμα δύο παίκτριες, καθώς και ένα μέλος του τεχνικού τιμ, έμειναν τελικά στη χώρα της Ωκεανίας.

Βίντεο από τη στιγμή που οι γυναίκες αποβιβάζονται από πτήση από τη Χρυσή Ακτή προς το Σίδνεϊ

Σύμφωνα με καταγγελίες, οι ποδοσφαιρίστριες λάμβαναν τις τελευταίες ημέρες μεγάλες πιέσεις για να επιστρέψουν στο Ιράν, μετά την πράξη αντίστασης προς το ιρανικό καθεστώς στην οποία προέβησαν την περασμένη Δευτέρα, 2 Μαρτίου, όταν αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους, πριν από τον αγώνα ενάντια στη Νότια Κορέα.

Μάλιστα, στο πλαίσιο των πιέσεων που δέχονταν και ενώ βρίσκονταν υπό περιορισμό σε ξενοδοχείο στο Μπρίσμπεϊν με αξιωματούχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας να τις επιβλέπουν σε μόνιμη βάση, ένα μέλος της ομάδας φέρεται να απάντησε σε μήνυμα του συλλόγου και να ισχυρίστηκε ότι «έχουν πάρει ομήρους όλες τις οικογένειές μας», ανέφερε η εφημερίδα The Australian.

Νωρίτερα, το αυστραλιανό μέσο 10 News, ανέφερε ότι στο αεροπλάνο του Σίδνεϊ εκτιλύχθηκαν σκηνές χάους, καθώς διαδηλωτές προσπάθησαν να εμποδίσουν την αναχώρηση της ομάδας, τα μέλη της οποίας μεταφέρθηκαν άρον άρον στον τερματικό σταθμό, πριν την προγραμματισμένη αναχώρησή τους.

https://www.instagram.com/p/DVszYndEiAb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο, προσπαθώντας να μπλοκάρουν την αναχώρηση του συλλόγου, εν μέσω έντονων ανησυχίων για την τύχη τους μόλις φτάσουν στο Ιράν, με αρκετούς να εκφράζουν φόβους ότι οι παίκτριες αντιμετωπίζουν από φυλάκιση, μέχρι θανατική ποινή.

Χάος στο ξενοδοχείο μόλις κατάλαβαν ότι πέντε αθλήτριες έφυγαν

Σύμφωνα και πάλι με το News 10, χάος επικράτησε και στο ξενοδοχείο στο Μπρίσμπεϊν, όπου βρίσκονταν οι παίκτριες, όταν οι πέντε αθλήτριες που έλαβαν πρώτες άσυλο κατάφεραν να φύγουν από το κτίριο και να μεταβούν στην Αυστραλιανή Ομοσπονδιακή Αστυνομία.

Η ασφάλεια της ομάδας τότε, άρχισε να ανεβοκατεβαίνει τους ορόφους του ξενοδοχείου προσπαθώντας να τις εντοπίσει και να τις εμποδίσει από το να φύγουν, χωρίς ωστόσο να το καταφέρει.

https://www.instagram.com/reel/DVsqvv8CVck/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Χορηγήθηκε άσυλο από την Αυστραλία σε αθλήτριες

Η επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση της Καμπέρα αναφέρει ότι πέντε μέλη της ομάδας έλαβαν βίζα για ανθρωπιστικούς λόγους στην Αυστραλία μετά τον αποκλεισμό τους από το Ασιατικό Κύπελλο. Ο υπουργός Μετανάστευσης Τόνι Μπερκ δήλωσε ότι οι γυναίκες «μεταφέρθηκαν σε ασφαλή τοποθεσία» από την αυστραλιανή αστυνομία, ενώ ανέφερε ότι και άλλα μέλη της ομάδας είχαν ενημερωθεί ότι είναι ευπρόσδεκτα να παραμείνουν στη χώρα.

Last night I was able to tell five women from the Iranian Women’s Soccer team that they are welcome to stay in Australia, to be safe and have a home here. pic.twitter.com/2JQp9q9Z8W — Tony Burke (@Tony_Burke) March 9, 2026

Μιλώντας νωρίς την Τρίτη, ο Μπερκ δήλωσε ότι οι πέντε παίκτριες ήταν χαρούμενες που επιβεβαιώθηκαν τα ονόματά τους: Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh και Mona Hamoudi. «Θέλουν να ξεκαθαρίσουν ότι δεν είναι πολιτικές ακτιβίστριες. Είναι αθλήτριες που θέλουν να είναι ασφαλείς», είπε, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες διεξάγονταν εδώ και αρκετές ημέρες.

Είπε ότι τη Δευτέρα «κατέστη σαφές ότι υπήρχαν πέντε γυναίκες που ήθελαν να μπορούν να παραμείνουν στην Αυστραλία». Η ομάδα έφυγε από το ξενοδοχείο της την ίδια μέρα και μεταφέρθηκε σε ασφαλή τοποθεσία από την αστυνομία. «Λέω και στα άλλα μέλη της ομάδας ότι υπάρχει η ίδια ευκαιρία. Η Αυστραλία έχει βάλει στην καρδιά μας την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν. Αυτές οι γυναίκες είναι εξαιρετικά δημοφιλείς στη χώρα μας» πρόσθεσε.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζε επιβεβαίωσε αργότερα ότι στις πέντε παίκτριες είχαν χορηγηθεί βίζες για ανθρωπιστικούς λόγους.

«Θέλω να φιλήσω τα χέρια όλων όσοι βοήθησαν»

Ένα μέλος της οικογένειας μιας εκ των γυναικών -μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας- δήλωσε στον αυστραλιανό ειδησεογραφικό ιστότοπο ABC ότι προστατεύονταν από την αστυνομία και σκόπευαν να ζητήσουν άσυλο. «Θέλω να φιλήσω τα χέρια όλων όσων βοήθησαν», δήλωσε ο ανώνυμος συγγενής στο ABC .

Πώς έφτασαν οι παίκτριες στο «κυνηγητό»

Όλα άρχισαν το βράδυ της περασμένης Δευτέρας κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον της Νότιας Κορέας, όταν αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους, κάτι που θεωρήθηκε από ορισμένους ως πράξη αντίστασης και από άλλους ως ένδειξη πένθους.

https://www.instagram.com/reel/DVqE7P_jAz5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ορισμένα μέσα στο Ιράν έσπευσαν να τις κατηγορήσουν ακόμη και για «προδοσία σε περίοδο πολέμου», ενω την Κυριακή περίπου 200 διαδηλωτές περικύκλωσαν το λεωφορείο της ομάδας στη Χρυσή Ακτή , φωνάζοντας «αφήστε τις να φύγουν» αφού μια παίκτρια έκανε με τα χέρια της το σήμα SOS, εν μέσω φόβων ότι θα αντιμετωπίσουν φυλάκιση ή θάνατο όταν επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Μερικοί από τους διαδηλωτές κρατούσαν τη σημαία με το Λιοντάρι και τον Ήλιο, η οποία χρονολογείται πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και χρησιμοποιείται σήμερα ως σύμβολο αντίστασης κατά του καθεστώτος. Κατά τη διάρκεια του χάους, τουλάχιστον μία Ιρανή παίκτρια εθεάθη να κάνει το διεθνές σήμα κινδύνου SOS μέσα από το λεωφορείο της ομάδας. Η αστυνομία έκανε ό,τι μπορούσε για να κρατήσει το πλήθος μακριά από το λεωφορείο, αλλά δυσκολεύτηκε να συγκρατήσει τους διαδηλωτές. Τουλάχιστον μία ακόμη αθλήτρια εμφανίστηκε να κάνει ένα σύμβολο καρδιάς προς το συγκεντρωμένο πλήθος.

Η γυναικεία ομάδα του Ιράν δεν τραγούδησε τον εθνικό ύμνο στον πρώτο αγώνα της για το Ασιατικό Κύπελλο, αλλά τον τραγούδησε πριν από τους επόμενους αγώνες και έκανε στρατιωτικό χαιρετισμό. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν χαρακτήρισε αμέσως τη σιωπηλή διαμαρτυρία ως «την αποκορύφωση της ατιμίας» και «της προδοσίας».

Ο παρουσιαστής Mohammad Reza Shahbazi προειδοποίησε μάλιστα στον αέρα: «Σε περιόδους πολέμου, οι προδότες πρέπει να αντιμετωπίζονται πιο σκληρά. Όποιος κάνει έστω και ένα βήμα εναντίον της χώρας κατά τη διάρκεια πολέμου πρέπει να αντιμετωπίσει ισχυρότερες συνέπειες». Το μήνυμα μέσα από την κρατικη τηλεόραση μεταδόθηκε λιγότερες από 48 ώρες μετά τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, με το Ιράν να βρίσκεται πλέον σε ενεργό στρατιωτική σύγκρουση.

@FIFAcom Iran’s Women’s National Football Team is facing threats from the Islamic regime. We urge the world to stand with Iranian women. Their lives are at risk. Please speak up and help protect them. pic.twitter.com/Eq0yr1qB2C — ترنگ هستم پرستار بهداری ساواک. (@torang65) March 8, 2026

