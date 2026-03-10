Πότε κλείνουν τα σχολεία για το Πάσχα 2026 – Τι ισχύει για τα φροντιστήρια

Η αντίστροφη μέτρηση για τις πασχαλινές διακοπές του 2026 έχει ξεκινήσει, με το Πάσχα να πέφτει νωρίτερα από άλλες χρονιές, επηρεάζοντας το πρόγραμμα λειτουργίας σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών δομών. Μαθητές και γονείς προετοιμάζονται για την περίοδο αργίας, που διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της εκπαιδευτικής μονάδας.

Το Πάσχα του 2026 γιορτάζεται την Κυριακή 12 Απριλίου, με τη Μεγάλη Εβδομάδα να ξεκινά τη Δευτέρα 6 Απριλίου. Σύμφωνα με το επίσημο σχολικό ημερολόγιο, τα μαθήματα διακόπτονται από την Παρασκευή 3 Απριλίου. Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα απολαύσουν συνολικά 16 ημέρες διακοπών, καθώς η επιστροφή στα θρανία προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 20 Απριλίου, αφού δεν πραγματοποιούνται μαθήματα ούτε την εβδομάδα μετά το Πάσχα.

Η περίοδος του Πάσχα επηρεάζει επίσης τη λειτουργία των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, τόσο δημοτικών όσο και ιδιωτικών. Σε αντίθεση με τα σχολεία, οι διακοπές στους σταθμούς είναι συνήθως πιο σύντομες και το πρόγραμμα αργιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον φορέα διαχείρισης. Οι γονείς καλούνται να ενημερωθούν για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες αναλόγως της δομής που επιλέγουν.

Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και τα κέντρα ξένων γλωσσών ακολουθούν διαφορετικό πρόγραμμα για τις πασχαλινές διακοπές. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι διακοπές σε αυτές τις δομές ξεκινούν αργότερα, από τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου έως και την Τρίτη του Πάσχα, 14 Απριλίου. Παρόλα αυτά, αρκετά φροντιστήρια προσαρμόζουν το ωράριό τους για να καλύψουν τις ανάγκες μαθητών και γονέων κατά την εορταστική περίοδο.