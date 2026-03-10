Βίντεο ντοκουμέντα από τις ληστείες της συμμορίας με τις μηχανές που άρπαζαν τσάντες από ΙΧ

Έχουν εξιχνιαστεί 10 περιπτώσεις κλοπών και ληστείας σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ενώ κατασχέθηκαν κράνη και ρουχισμός που χρησιμοποιούσαν οι δράστες.

Κατερίνα Ρίστα

Βίντεο ντοκουμέντα από τις ληστείες της συμμορίας με τις μηχανές που άρπαζαν τσάντες από ΙΧ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συμμορία που δρούσε με δίκυκλη μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού αφαίρεσε τσάντες από οχήματα σε περιοχές της Αττικής.
  • Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί ηλικίας 57 και 60 ετών, μέλη της συμμορίας, σε Νέα Φιλαδέλφεια στις 6 Μαρτίου 2026.
  • Η συμμορία λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025 και διέπραττε ληστείες και κλοπές κατά συνήθεια και κατ’ επάγγελμα.
  • Τα μέλη άνοιγαν πόρτες ή θραύαν υαλοπίνακες για να αφαιρέσουν τσάντες, ακόμη και με βία, από οδηγούς κυρίως γυναίκες.
Snapshot powered by AI

Αποδομήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., με τη συνδρομή αστυνομικών των Υποδιευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και Πειραιά της Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συμμορία τα μέλη της οποίας κινούμενα με δίκυκλη μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, αφαιρούσαν από το εσωτερικό οχημάτων τσάντες σε περιοχές της Αττικής.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της 6-3-2026 στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., -2- ημεδαποί ηλικίας 57 και 60 ετών, ως μέλη της συμμορίας και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας που διαπράττει ληστείες και διακεκριμένες κλοπές, κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση, κατά συνήθεια και κατ’ επάγγελμα, με σκοπό τον πορισμό παράνομου εισοδήματος.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025, με σκοπό την τέλεση ληστειών και κλοπών σε βάρος οδηγών οχημάτων και τη συνακόλουθη αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τη μεθοδολογία της δράσης τους, τα μέλη της συμμορίας κινούμενα με δίκυκλη μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, προσέγγιζαν οχήματα οδηγούμενα κυρίως από γυναίκες.

Όταν τα οχήματα κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα ή ήταν προσωρινά ακινητοποιημένα, οι δράστες άλλοτε ανοίγοντας την πόρτα του συνοδηγού και άλλοτε θραύοντας τον υαλοπίνακά της, αφαιρούσαν τσάντες και άλλα προσωπικά αντικείμενα και στη συνέχεια διέφευγαν με τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Σε μία περίπτωση δε δίστασαν να τραβήξουν βίαια τσάντα από τη θέση του συνοδηγού, παρά το γεγονός πως η οδηγός προσπαθούσε να την διατηρήσει στην κατοχή της.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν, και κατασχέθηκαν κράνη και ρουχισμός που είχαν χρησιμοποιήσει κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -10- περιπτώσεις κλοπών και ληστεία σε Νέα Φιλαδέλφεια, Παλαιό Φάληρο, Κολωνό, Πειραιά, Νέα Ιωνία, Αγίους Αναργύρους, Χαλάνδρι και Πατήσια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:44ΚΟΣΜΟΣ

Χορηγοί εγκαταλείπουν το εμβληματικό Noma στη σκιά των καταγγελιών κακοποίησης από τον σταρ σεφ του

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μαθητές γυμνασίου κατασκεύασαν και ενεργοποίησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Πυρηνικά στην Ελλάδα: Τι είναι οι «μικροί αρθρωτοι αντιδραστήρες» SMR - Πότε μπορούν να έλθουν στην Ελλάδα και που μπορούν να μπουν - Ειδικός εξηγεί στο Newsbomb

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Οπαδοί προσπάθησαν να εμποδίσουν την αναχώρηση της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

18:25LIFESTYLE

Γιάννης Αεράκης: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο γνωστός Youtuber

18:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επιστολή Μητσοτάκη που πρότεινε στην Μέτσολα τον Αντετοκούνμπο για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας: Από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Λιποθύμησε η πρόεδρος της δίκης για τα βίντεο των Τεμπών

18:09ΕΥ ΖΗΝ

Με μια απλή φωτογραφία του χεριού θα μπορείτε να ανιχνεύσετε σπάνια διαταραχή υγείας

18:08ΥΓΕΙΑ

Αφυδάτωση: Πέντε σημάδια ότι το σώμα σας χρειάζεται περισσότερο νερό

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Δεν φοβόμαστε τις χάρτινες απειλές σας» λέει το Ιράν - Χέγκσεθ: Εξαπολύουμε τους «πιο έντονους βομβαρδισμούς» από την αρχή του πολέμου

18:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό: Στην πόρτα της εξόδου ο Βασίλης Σπανούλης - Καθοριστική συνάντηση με τη διοίκηση

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Οι ύποπτες αναρτήσεις των influencers του Ντουμπάι: Τα «αυθόρμητα» πανομοιότυπα TikToks

17:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Ορίστηκε η ώρα για το ΠΑΟΚ - ΟΦΗ

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

17:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Justice Watch: Η Ελλάδα καταδικάζεται για τα ίδια ζητήματα εδώ και δεκαετίες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

17:41MEETING POINT

Ιράν: Το «απρόβλεπτο» του Τραμπ σπάει όλα τα κοντέρ - Απουσιάζει η «κακή ταξιθέτρια»

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Λίστα Forbes: Αυτοί είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη – Κρατάει τα ηνία ο Μασκ

17:30ΚΟΣΜΟΣ

To Ιράν απειλεί τον Τραμπ με θάνατο - Χέγκεσεθ: «Σήμερα είναι η ημέρα των πιο σφοδρών επιθέσεων»

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Μπαλέντρα Σαχ: Ο ράπερ... πρωθυπουργός του Νεπάλ - Ο θρίαμβος της Gen Z

17:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο ντοκουμέντα από τις ληστείες της συμμορίας με τις μηχανές που άρπαζαν τσάντες από ΙΧ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:12ΕΛΛΑΔΑ

Λιποθύμησε η πρόεδρος της δίκης για τα βίντεο των Τεμπών

22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Έφυγε από την Αυστραλία η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν - Πήραν ομήρους τις οικογένειές τους

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

18:25LIFESTYLE

Γιάννης Αεράκης: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο γνωστός Youtuber

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει συνάδελφος της Σοφίας Χρηστίδου: «Είχε να αντιμετωπίσει αγρίμια μέσα στην τάξη»

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Οι ύποπτες αναρτήσεις των influencers του Ντουμπάι: Τα «αυθόρμητα» πανομοιότυπα TikToks

17:30ΚΟΣΜΟΣ

To Ιράν απειλεί τον Τραμπ με θάνατο - Χέγκεσεθ: «Σήμερα είναι η ημέρα των πιο σφοδρών επιθέσεων»

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες καταγγελίες για bullying στην άτυχη Σοφία Χρηστίδου από συναδέλφους της

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος τράκαρε 9 οχήματα σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου - Δύο τραυματίες

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άφαντοι οι ιδιοκτήτες της καφετέριας που αποτέλεσε στόχο εμπρηστών - Εικόνες και βίντεο

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Νησί Χαργκ: Το «σημείο πνιγμού» του ιρανικού καθεστώτος και η ελληνιστική «κληρονομιά» του

17:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Βορίδη: «Σαν μαφία δράτε»

12:17ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το voucher των 750 ευρώ

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται βροχές την επόμενη εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είχε καταγγείλει η ίδια εκφοβισμό με επιστολή στο υπουργείο πριν την παραπέμψουν σε επιτροπή - Έφτασε στη Βουλή η υπόθεση

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Δεν φοβόμαστε τις χάρτινες απειλές σας» λέει το Ιράν - Χέγκσεθ: Εξαπολύουμε τους «πιο έντονους βομβαρδισμούς» από την αρχή του πολέμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ