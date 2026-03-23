Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

Ο Μάρτιος του 1987 έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους πιο ακραίους μήνες που έχει ζήσει ποτέ η Ελλάδα, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες το σκηνικό του καιρού, άλλαξε δραματικά, με ένα κύμα χιονοπτώσεων ιστορικών διαστάσεων.

Ο Φεβρουάριος που προηγήθηκε είχε έντονα ανοιξιάτικα χαρακτηριστικά, με θερμοκρασίες πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα και τους νοτιάδες να κυριαρχούν σε όλη τη χώρα.

Ωστόσο, η απότομη αλλαγή που ακολούθησε αιφνιδίασε τόσο τους πολίτες όσο και τους μετεωρολόγους.

Η ψυχρή εισβολή από τη Ρωσία

Το σκηνικό άλλαξε ριζικά όταν μια ιδιαίτερα ισχυρή ψυχρή αέρια μάζα αποκόπηκε από τη βορειοδυτική Ρωσία και κινήθηκε προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η δυναμική του φαινομένου ήταν εντυπωσιακή, καθώς σε ύψος περίπου 5.500 μέτρων (στάθμη 500 hPa) οι θερμοκρασίες έφταναν έως και τους -48 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί από μετεωρολόγους, η ελάχιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε στη συγκεκριμένη στάθμη πάνω από την Ελλάδα άγγιξε τους -40 βαθμούς Κελσίου.

Πολικός αέρας και ακραίες θερμοκρασίες

Παράλληλα, στη στάθμη των 850 hPa (περίπου 1.500 μέτρα), η θερμοκρασία έπεσε έως και τους -11 βαθμούς Κελσίου, ένδειξη της έντασης της ψυχρής εισβολής.

Ο συνδυασμός αυτών των θερμοκρασιών οδήγησε σε εκτεταμένες και παρατεταμένες χιονοπτώσεις, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα και μεγάλες πόλεις της χώρας.

15 ημέρες χιονιά σε όλη την Ελλάδα

Ο χιονιάς διήρκεσε περίπου 15 ημέρες, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της Ελλάδας με χιόνι και δημιουργώντας πρωτοφανείς συνθήκες για την εποχή.

Οι θερμοκρασίες παρέμειναν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ενώ οι μετακινήσεις και η καθημερινότητα επηρεάστηκαν έντονα, ιδιαίτερα σε αστικά κέντρα.

Η κακοκαιρία εκείνη αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για τα ελληνικά μετεωρολογικά δεδομένα.

Ο Μάρτιος του 1987 παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πόσο γρήγορα μπορεί να μεταβληθεί ο καιρός στην Ελλάδα.

Η ένταση και η διάρκεια του φαινομένου τον κατατάσσουν ανάμεσα στα πιο ακραία καιρικά γεγονότα που έχουν καταγραφεί στη χώρα.

