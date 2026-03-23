Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

Η ψυχρή εισβολή από τη Ρωσία που έφερε χιόνια μέσα στην πρωτεύουσα

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Ο Μάρτιος του 1987 έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους πιο ακραίους μήνες που έχει ζήσει ποτέ η Ελλάδα, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες το σκηνικό του καιρού, άλλαξε δραματικά, με ένα κύμα χιονοπτώσεων ιστορικών διαστάσεων.

Ο Φεβρουάριος που προηγήθηκε είχε έντονα ανοιξιάτικα χαρακτηριστικά, με θερμοκρασίες πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα και τους νοτιάδες να κυριαρχούν σε όλη τη χώρα.

Ωστόσο, η απότομη αλλαγή που ακολούθησε αιφνιδίασε τόσο τους πολίτες όσο και τους μετεωρολόγους.

Η ψυχρή εισβολή από τη Ρωσία

Το σκηνικό άλλαξε ριζικά όταν μια ιδιαίτερα ισχυρή ψυχρή αέρια μάζα αποκόπηκε από τη βορειοδυτική Ρωσία και κινήθηκε προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η δυναμική του φαινομένου ήταν εντυπωσιακή, καθώς σε ύψος περίπου 5.500 μέτρων (στάθμη 500 hPa) οι θερμοκρασίες έφταναν έως και τους -48 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί από μετεωρολόγους, η ελάχιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε στη συγκεκριμένη στάθμη πάνω από την Ελλάδα άγγιξε τους -40 βαθμούς Κελσίου.

Πολικός αέρας και ακραίες θερμοκρασίες

Παράλληλα, στη στάθμη των 850 hPa (περίπου 1.500 μέτρα), η θερμοκρασία έπεσε έως και τους -11 βαθμούς Κελσίου, ένδειξη της έντασης της ψυχρής εισβολής.

Ο συνδυασμός αυτών των θερμοκρασιών οδήγησε σε εκτεταμένες και παρατεταμένες χιονοπτώσεις, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα και μεγάλες πόλεις της χώρας.

15 ημέρες χιονιά σε όλη την Ελλάδα

Ο χιονιάς διήρκεσε περίπου 15 ημέρες, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της Ελλάδας με χιόνι και δημιουργώντας πρωτοφανείς συνθήκες για την εποχή.

Οι θερμοκρασίες παρέμειναν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ενώ οι μετακινήσεις και η καθημερινότητα επηρεάστηκαν έντονα, ιδιαίτερα σε αστικά κέντρα.

Η κακοκαιρία εκείνη αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για τα ελληνικά μετεωρολογικά δεδομένα.

Ο Μάρτιος του 1987 παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πόσο γρήγορα μπορεί να μεταβληθεί ο καιρός στην Ελλάδα.

Η ένταση και η διάρκεια του φαινομένου τον κατατάσσουν ανάμεσα στα πιο ακραία καιρικά γεγονότα που έχουν καταγραφεί στη χώρα.

Δείτε αφιέρωμα του Meteo24News.gr

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:29ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονης αστάθειας, η Ελλάδα είναι πυλώνας δημοκρατίας, ειρήνης, ελευθερίας και διεθνούς νομιμότητας»

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στο Ιράν το «σχέδιο 15 σημείων» Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου - «Συνομιλίες για εκεχειρία πιθανόν στο Πακιστάν το Σαββατοκύριακο», λέει ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ

15:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει την Πέμπτη το υπουργικό συμβούλιο: Τα νομοσχέδια που θα συζητηθούν

15:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026: Τα εισοδηματικά κριτήρια - Τι δικαιούστε με ψηφιακή κάρτα και τι με κατάθεση σε iban

15:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Πώς θα κυλήσουν οι πρώτες ημέρες του Απριλίου

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Νέο Μεξικό: Πρόστιμο $375 εκατ. στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

14:46LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η ξαφνική αποχώρηση από την εκπομπή

14:46ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: 82χρονη μαθήτρια πρώτης Λυκείου παρέλασε περήφανα στην Ρόδο

14:40ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Παιδιά στον Πύργο παρήλασαν με μαύρες κορδέλες στη μνήμη συμμαθητή τους

14:32ΕΘΝΙΚΑ

25η Μαρτίου: Τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσίασαν οι Ένοπλες Δυνάμεις στην παρέλαση

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η τεράστια σφηκοφωλιά στη Δυτική Νέα Υόρκη, σπάει κάθε ρεκόρ μεγέθους

14:16ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εμφανίστηκε πρώτος στη στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας

14:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Ψυχή του Ελληνισμού η 25η Μαρτίου»

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για 25η Μαρτίου: Μονιασμένοι και με ευθύνη ας τιμήσουμε τους αγωνιστές του 1821

14:04ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Έκπληξη με Αντετοκούνμπο - Ομάδα κινείται δυνατά για την απόκτησή του

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε πυραύλους προς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln - «Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας»

13:53ΚΟΣΜΟΣ

25η Μαρτίου: Η Σαουδική Αραβία τίμησε την Ελληνική Επανάσταση και τον αγώνα για Ανεξαρτησία

13:41ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Αποκαλύψεις για διεθνές δίκτυο λαθρεμπορίου τσιγάρων -Συλλήψεις στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες

13:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Aθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΠΑΟΚ-Μύκονος, ντέρμπι Δικέφαλων και Euroleague

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14:46LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η ξαφνική αποχώρηση από την εκπομπή

10:33ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Στο Σύνταγμα και ο Παύλος Ντε Γκρες για τη στρατιωτική παρέλαση – Δείτε εικόνες

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε πυραύλους προς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln - «Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας»

15:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026: Τα εισοδηματικά κριτήρια - Τι δικαιούστε με ψηφιακή κάρτα και τι με κατάθεση σε iban

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

13:28ΕΘΝΙΚΑ

25η Μαρτίου: Τα στιγμιότυπα της μεγαλειώδους στρατιωτικής παρέλασης στην Αθήνα μέσα από τον φακό του Newsbomb

07:30LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα για την κακοποίηση από τον εν διαστάσει σύζυγό της - «Η κόρη μου έχει μετατραπεί σε αντικείμενο εκβιασμού»

14:40ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Παιδιά στον Πύργο παρήλασαν με μαύρες κορδέλες στη μνήμη συμμαθητή τους

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (24/3): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η τεράστια σφηκοφωλιά στη Δυτική Νέα Υόρκη, σπάει κάθε ρεκόρ μεγέθους

14:46ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: 82χρονη μαθήτρια πρώτης Λυκείου παρέλασε περήφανα στην Ρόδο

13:12ΕΘΝΙΚΑ

Η Επανάσταση πριν την 25η Μαρτίου 1821: Πώς ξεκίνησε ο Αγώνας για την Ελευθερία

14:32ΕΘΝΙΚΑ

25η Μαρτίου: Τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσίασαν οι Ένοπλες Δυνάμεις στην παρέλαση

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026 και επιδότηση diesel: Η διαδικασία της αίτησης στο gov, οι δικαιούχοι, τα ποσά και οι μεγάλοι κερδισμένοι

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Flyover Θεσσαλονίκης: 12 φωτογραφίες από το έργο που αλλάζει την πόλη - Πότε θα παραδοθεί

15:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Πώς θα κυλήσουν οι πρώτες ημέρες του Απριλίου

06:48LIFESTYLE

Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ