Φθιώτιδα: Συνελήφθη αλλοδαπός που φωτογράφιζε κρυφά ανήλικες και ενήλικες γυναίκες στην παραλία

Ο άνδρας κρατείται για να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Φθιώτιδα: Συνελήφθη αλλοδαπός που φωτογράφιζε κρυφά ανήλικες και ενήλικες γυναίκες στην παραλία
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη 30χρονος αλλοδαπός στην παραλία της Αγίας Μαρίνας στη Στυλίδα για παράνομη βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση ανήλικων και ενήλικων γυναικών.
  • Η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία κοπέλας που αντιλήφθηκε τη δράση του και ειδοποίησε την Αστυνομία.
  • Στο κινητό του δράστη βρέθηκαν φωτογραφίες των γυναικών, ενώ η Εγκληματολογική Υπηρεσία εξετάζει τη συσκευή για περισσότερα στοιχεία.
  • Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας και ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.
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Αναστάτωση το μεσημέρι της Κυριακής (14/6) στην παραλία της Αγίας Μαρίνας στη Στυλίδα όπου ένας αλλοδαπός άνδρας πιάστηκε να βιντεοσκοπεί και να βγάζει φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών και ενήλικων γυναικών.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, μία κοπέλα αντιλήφθηκε την δράση του άνδρα και ειδοποίησε την Αστυνομία. Αστυνομικοί του ΑΤ Στυλίδας μετέβησαν στο σημείο και τον συνέλαβαν για παράνομη βιντεοσκόπηση - φωτογράφιση ανηλίκων και ενήλικων γυναικών.

Πρόκειται για 30χρονο αλλοδαπό που δε μένει στην περιοχή. Στο κινητό του τηλέφωνο βρέθηκαν φωτογραφίες από τις γυναίκες που ήταν γύρω του, ενώ αναμένονται περισσότερα ευρήματα από την αρμόδια Εγκληματολογική Υπηρεσία που θα κάνει φύλλο και φτερό τη συσκευή.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΑΤ Στυλίδας, ενώ ο δράστης θα οδηγηθεί τη Δευτέρα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.

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