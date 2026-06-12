Πάρος: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 44χρονου αλλοδαπού - Στα χέρια της ΕΛΑΣ 34χρονος ομοεθνής του

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη στο πλαίσιο των διεθνών αναζητήσεων στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και παραδόθηκε στις ελληνικές Αρχές

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Πάρος: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 44χρονου αλλοδαπού - Στα χέρια της ΕΛΑΣ 34χρονος ομοεθνής του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συνελήφθη στη Βοσνία
  • Ερζεγοβίνη 34χρονος αλλοδαπός που κατηγορείται για τη δολοφονία 44χρονου ομοεθνή του στην Πάρο τον Οκτώβριο του 2025.
  • Ο δράστης τραυμάτισε θανάσιμα το θύμα με μαχαίρι στην κατοικία του και στη συνέχεια διέφυγε από το νησί και τη χώρα.
  • Η εξιχνίαση της υπόθεσης προέκυψε μετά από πολύμηνες έρευνες και διεθνή συνεργασία μεταξύ ελληνικών και ξένων αρχών.
  • Σε βάρος του 34χρονου εκδόθηκε ερυθρά αγγελία της INTERPOL και μεταφέρθηκε στην Ελλάδα μετά τη σύλληψή του.
  • Δύο ακόμη ομοεθνείς του κατηγορούνται ότι βοήθησαν τον δράστη στη διάπραξη και τη διαφυγή από το έγκλημα.
Snapshot powered by AI

Στα χέρια των ελληνικών Αρχών βρίσκεται πλέον ένας 34χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για τον φόνο 44χρονου ομοεθνούς του στην Πάρο τον Οκτώβριο του 2025. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου-Ερμούπολης, έπειτα από πολύμηνες έρευνες και διεθνή συνεργασία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 2ας Οκτωβρίου 2025 στην Πάρο. Ο 34χρονος φέρεται να μετέβη στην κατοικία του 44χρονου και να τον τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι. Αμέσως μετά τη δολοφονία διέφυγε από το νησί και στη συνέχεια εγκατέλειψε τη χώρα.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης προέκυψε ύστερα από ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του ΑΤ Πάρου, σε συνεργασία με κλιμάκιο του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου Ερμούπολης. Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 34χρονο ως δράστη της ανθρωποκτονίας, ενώ σε βάρος του εκδόθηκε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων από την INTERPOL.

Στο πλαίσιο των διεθνών αναζητήσεων, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη από τις τοπικές διωκτικές Αρχές. Μετά την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης από την Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου, παραδόθηκε στις ελληνικές Αρχές και μεταφέρθηκε στη χώρα. Στην ίδια υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη δύο ομοεθνείς του, οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα παρείχαν βοήθεια τόσο κατά τη μετάβασή του στην κατοικία του θύματος όσο και κατά τη διαφυγή του από την Πάρο μετά τη διάπραξη του εγκλήματος.

Ο 34χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, ενώ η έρευνα για όλες τις πτυχές της υπόθεσης συνεχίζεται.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσαν» Facebook και Messenger - Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες

16:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κοντά σε συμφωνία με Καμαρά ο Παναθηναϊκός

16:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Συνελήφθη 33χρονος καταζητούμενος από τις σουηδικές αρχές για διακίνηση ναρκωτικών

16:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός το… βιολί της: Νέες «ερυθρόλευκες» καταγγελίες κατά Γιαννακόπουλου

16:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δράσεις και πρωτοβουλίες παρουσίασε ο ΟΠΕΔ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

16:23ANNOUNCEMENTS

Πάμε Στοίχημα Arcade Tournament αποκλειστικά στα καταστήματα Allwyn

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ισχυρό μπουρίνι στη Λάρισα- Κόπηκαν δέντρα από τους ισχυρούς ανέμους σε Φάρσαλα και Ζάππειο

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Γύθειο

16:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρικό «κοκτέιλ» μέχρι τις 20 Ιουνίου: Ανεβαίνει ο υδράργυρος από Δευτέρα - Πού αναμένονται βροχές

16:12ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Δεν θα πιστέψετε ποια είναι τα αγαπημένα φαγητά Ρονάλντο, Μέσι, Χάαλαντ και Εμπαπέ

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Βρέθηκε στο κρεβάτι με τον νεκρό 8χρονο γιο της - Του δηλητηρίασε τον χυμό

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Πράσινο φως» για 171 προσλήψεις οδηγών στον ΟΑΣΘ για ενίσχυση των δρομολογίων

16:00ΦΑΡΜΑΚΟ

3o ΣΦΕΕ Summit: «Καμπανάκι» για τα νέα φάρμακα - Η πρόταση για διεύρυνση του επενδυτικού clawback

16:00ΥΓΕΙΑ

Επιστήμονες έλυσαν παζλ δεκαετιών για τη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου – Τι ξέρουμε πλέον

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Τα γιγάντια μηχανήματα που «στρώνουν» τεράστιους δρόμους: Μπορούν να φτιάξουν έως 5 χλμ. την ημέρα

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Στα 94 του κρατάει τσάπα, δουλεύει στα αμπέλια και φτιάχνει το δικό του κρασί

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Διαρροή λυμάτων από θραύση αγωγού στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής: Συνελήφθη ο υπεύθυνος καθαριότητας του Δήμου

15:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, το Πεδίον του Άρεως γίνεται σημείο συνάντησης»

15:43ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σμήνος μελισσών προκάλεσε καθυστέρηση σε πτήση της Delta Air Lines - Δείτε βίντεο

15:42ANNOUNCEMENTS

Η Enerwave «δίνει ενέργεια» στο EKO Acropolis Rally 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με 30 μέλη που διακινούσαν ναρκωτικά - Αρχηγός πρώην ποδοσφαιριστής, εμπλεκόμενοι 2 αστυνομικοί

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Άδωνις εξέθεσε τον Γεννηδούνια για την τιμή που έχουν τα κεράσια στη Σουηδία: «Έκανα λάθος», λέει ο μηχανοδηγός

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που καρχαρίας κατασπαράζει ψαροντουφεκά

16:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσαν» Facebook και Messenger - Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

13:59LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: «Φωτιά» στο Παρίσι με τον Ντέιβιντ Γκέτα-Η εμφάνιση έκπληξη μπροστά σε 80.000 θεατές

08:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία σε 8 περιοχές τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

12:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θανατηφόρος καυγάς στη Χίο: Του προκάλεσε ρήξη σπλήνας μαχαιρώνοντας τον με μανία - Νεκρός 31χρονος

12:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Καταιγίδες και χαλάζι σε 6 περιοχές

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αττική - Πότε θα «χτυπήσει» το δεύτερο κύμα

21:56TRAVEL

«Χολή» κατά της Ελλάδας από διάσημο Ρουμάνο παρουσιαστή - «Η Ελλάδα από αετός κατέληξε σπουργίτι»

16:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρικό «κοκτέιλ» μέχρι τις 20 Ιουνίου: Ανεβαίνει ο υδράργυρος από Δευτέρα - Πού αναμένονται βροχές

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέοι φάκελοι με UFO από το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ - Τι αναφέρουν για τις «άγνωστες θεάσεις»

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ισχυρό μπουρίνι στη Λάρισα- Κόπηκαν δέντρα από τους ισχυρούς ανέμους σε Φάρσαλα και Ζάππειο

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Βρέθηκε στο κρεβάτι με τον νεκρό 8χρονο γιο της - Του δηλητηρίασε τον χυμό

14:03ΕΛΛΑΔΑ

«Ρε συ είναι πολλά, κάνε μια αντιπρόταση»: Οι διάλογοι των μελών του κυκλώματος στις Πολεοδομίες που τακτοποιούσαν από πισίνες μέχρι κατεδαφίσεις - Το άγχος του αρχηγού για την παρακολούθηση των κλήσεών του

13:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Δεν θα μπω φυλακή» - Οι διάλογοι της συμμορίας που στρατολογούσε ανηλίκους στα σχολεία

16:12ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Δεν θα πιστέψετε ποια είναι τα αγαπημένα φαγητά Ρονάλντο, Μέσι, Χάαλαντ και Εμπαπέ

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι επιτίθενται σε λουόμενους – Το «τοξικό» ψάρι που εξαφανίζει τα υπόλοιπα είδη

10:30ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Έρχονται έντονες καταιγίδες και κεραυνοί - Τι ώρα θα «χτυπήσουν» την Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ