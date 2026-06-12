Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά - Αρχηγός πρώην ποδοσφαιριστής

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική που διακινούσε ναρκωτικά

Κατερίνα Ρίστα

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά - Αρχηγός πρώην ποδοσφαιριστής
Αρχείου - Eurokinissi
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική που διακινούσε κυρίως κοκαΐνη, με 6 συλλήψεις μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός.
  • Αρχηγικό μέλος ήταν 32χρονος πρώην επαγγελματίας αθλητής που εργαζόταν σε νυχτερινά κέντρα και διακινούσε ναρκωτικά μέσω της δημοφιλίας του.
  • Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις και μέτρα αντιπαρακολούθησης για να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους.
  • Ο 28χρονος αστυνομικός και συγγενικό του πρόσωπο κατηγορούνται επίσης για απάτη, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και δωροληψία.
  • Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη, χρήματα, ηλεκτρονική ζυγαριά, σύνεργα χρήσης ναρκωτικών, κινητά τηλέφωνα και μοτοσυκλέτα.
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Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, σε περιοχές της Αθήνας.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τετάρτης, 10 Ιουνίου 2026, σε περιοχές της Αττικής, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας Ειδικός Φρουρός.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα, με χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών και ψηφιακών μέσων, διακριβώθηκε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, έχοντας συγκεκριμένη υποδομή και διαρκή δράση, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026, δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κυρίως κοκαΐνης), με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Αρχηγικό μέλος ήταν 32χρονος, εργαζόμενος σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης της Αττικής, ο οποίος διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της εργασίας του, εκμεταλλευόμενος τη δημοφιλία του ως πρώην επαγγελματίας αθλητής.

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Ο πρώην ποδοσφαιριστής, φερόμενος ως αρχηγικό μέλος του κυκλώματος

Επιπλέον, 29χρονος, 50χρονη και 50χρονος, που συνδέονται με συγγενικούς δεσμούς με το αρχηγικό μέλος, τον προμήθευαν με τις ποσότητες που διακινούσε.

Ενεργό ρόλο είχε και 28χρονη, σύντροφος του 32χρονου, η οποία συμμετείχε στη διαδικασία παραλαβής, αποθήκευσης και προετοιμασίας των ναρκωτικών.

Σχετικά με τον συλληφθέντα αστυνομικό, είχε βοηθητικό ρόλο ως μέλος της οργάνωσης, υποβοηθώντας τη δράση της, καθώς, ένεκα των προσωπικών του επαφών με τον 32χρονο, φέρεται να διακινούσε μικροποσότητες ναρκωτικών ή τις διέθετε σε οικείους του.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, για την αποφυγή εντοπισμού τους, χρησιμοποιούσαν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, όπως:

  • επικοινωνία μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας κωδικές λέξεις για τις ναρκωτικές ουσίες («γραμμή-ές», «στίχους», «εικοσιπεντάρι», «μαγνήσιο», «έτοιμος για πόλεμο;», «θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουνε Πρίαμοι»),
  • κίνηση με οχήματα ιδιοκτησίας τους, καθώς και με ενοικιαζόμενα οχήματα ή ταξί, για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους,
  • διακίνηση ναρκωτικών εντός των καταστημάτων, σε σημεία με περιορισμένη πρόσβαση ή ορατότητα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας, διακριβώθηκε η συμμετοχή του 28χρονου αστυνομικού και συγγενικού του προσώπου, Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, σε 4 ακόμη αξιόποινες πράξεις. Ειδικότερα, κατηγορούνται για μία περίπτωση απάτης από κοινού και κατά περίπτωση δύο υποθέσεις παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και μία δωροληψίας υπαλλήλου.

Όσον αφορά τον Ειδικό Φρουρό, κατηγορείται για τρεις περιπτώσεις προμήθειας ναρκωτικών για προσωπική χρήση.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σε οχήματα, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 5,8 γραμμάρια κοκαΐνης,
  • 6,1 γραμμάρια κάνναβης,
  • 6.230 ευρώ,
  • ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
  • σύνεργα χρήσης ναρκωτικών,
  • κινητά τηλέφωνα και
  • μοτοσυκλέτα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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