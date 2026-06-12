«Δεν θα μπω φυλακή» - Οι διάλογοι της συμμορίας που στρατολογούσε ανηλίκους στα σχολεία

Snapshot Δύο κυκλώματα διακινούσαν ναρκωτικά σε ανηλίκους, στρατολογώντας ακόμα και παιδιά ηλικίας 12 ετών.

Οι οργανώσεις δραστηριοποιούνταν κυρίως στα βόρεια προάστια, διακινώντας ναρκωτικά σε πάρκα, παιδικές χαρές και σχολεία.

Τα μέλη των κυκλωμάτων χρησιμοποιούσαν κρυφές επικοινωνίες για να αποφύγουν τον εντοπισμό από τις αρχές.

Οι διάλογοι αποκαλύπτουν ξυλοδαρμούς και παρότρυνση σε βία για τον εκφοβισμό των θυμάτων.

Υπήρχε ανησυχία για τις νομικές συνέπειες, με εντολές να σταματήσει η στρατολόγηση πολύ μικρών παιδιών. Snapshot powered by AI

«Α και ένα τελευταίο από εμένα Αλεξάκο γ... τα στην τραμπούκα και στο ξύλο όσο μπορείς για να φοβηθούνε. Τώρα θα περάσει δύσκολη περίοδος για τα μικρά». Αυτός φέρεται να είναι ένας από τους διαλόγους που «καίνε» το κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε ανηλίκους και στο οποίο είχαν ενεργό ρόλο και μαθητές, οι οποίοι στρατολογήθηκαν από τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη των κυκλωμάτων.

Τα μέλη των δύο οργανώσεων επιχειρούσαν να προσεγγίσουν ακόμη και παιδιά ηλικίας 12 ετών, με στόχο να τα εντάξουν στη δράση τους, ώστε να χρησιμοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών και να περνούν ευκολότερα απαρατήρητα από τις Αρχές.

Οι δύο οργανώσεις δραστηριοποιούνταν κυρίως στα βόρεια προάστια, πραγματοποιώντας αγοραπωλησίες ναρκωτικών σε πάρκα, παιδικές χαρές, στάσεις λεωφορείων, ακόμη και μέσα σε σχολικά συγκροτήματα.

Οι διάλογοι αφορούν ξυλοδαρμούς, τη διακίνηση ναρκωτικών στα σχολεία και τη στρατολόγηση ενός 12χρονου.

Σε αυτόν το διάλογο τα μέλη λένε το ένα στο άλλο να μιλάνε μέσω εφαρμογών για να μην τους εντοπίσουν οι αρχές και να σταματήσουν να στρατολογούν πολύ μικρές ηλικίες για να μην «πάμε φυλακή».

Ακολουθούν αποσπάσματα από τους διαλόγους:

- Δεν θα μπω φυλακή μωρή π..

-Ναι δεν θα μπεις φυλακή

-Θα είμαι εδώ έξω να σε γ... θα είμαι έξω να σε γ...

-Ναι θα είσαι έξω να μου κλ...εις τα α.... αλλά άκουσε με για να μην μπεις φυλακή μπρο πρώτον ..

-Ναι κόβω τα μικρά άραξε κόβω τα μικρά ρε μπρο

-Πρώτον κόψε κάποια μικρά και δεύτερον μπρο άμα θες μικρά και τέτοια μπρο signal αδερφέ

-Ναι γ... τα

Σε άλλον διάλογο ένα από τα αρχηγικά μέλη φέρεται να παροτρύνει τους υπόλοιπους να προχωρούν σε ξυλοδαρμους.

- Α και ένα τελευταίο από εμένα Αλεξάκο γ... τα στην τραμπούκα και στο ξύλο όσο μπορείς για να φοβηθούνε

-Τώρα θα περάσει δύσκολη περίοδος για τα μικρά

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