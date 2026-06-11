Διακινούσαν ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές στα Βόρεια Προάστια - 14χρονοι οι δράστες

Δύο εγκληματικές οργανώσεις με νεαρά μέλη, που φέρονται να προμήθευαν ακόμη και ανήλικους μαθητές με ναρκωτικά και δρούσαν κυρίως σε Εκάλη και Διόνυσο, εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ.

H υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό και αποκαλύφθηκε σε μεγάλη επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Ανάμεσα στα μέλη δύο εγκληματικών οργανώσεων που διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες βρίσκονταν ακόμη και ανήλικοι ηλικίας μόλις 14 ετών.

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, τα μέλη των κυκλωμάτων είχαν αναπτύξει οργανωμένο δίκτυο διακίνησης κάνναβης και κοκαΐνης, με πελάτες κυρίως νεαρής ηλικίας άτομα. Οι συναλλαγές φέρονται να πραγματοποιούνταν σε πλατείες, παιδικές χαρές, στάσεις λεωφορείων αλλά και κοντά σε σχολεία.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι δράστες χρησιμοποιούσαν πολυτελή supercars για τη μεταφορά και απόκρυψη των ναρκωτικών. Μάλιστα ένα από τα όχηματα ανήκε σε θανόντα.

Αν και οι ηλικίες των μελών του κυκλώματος δεν ξεπερνούν τα 21 έτη, φαίνεται πως οι δράστες ήταν αδίστακτοι. Μάλιστα ο φερόμενος ως αρχηγός της μίας οργάνωσης επιχείρησε να διαφύγει, παρασύροντας με το όχημά του αστυνομικό και τραυματίζοντάς τον στο πόδι.

Συνολικά συνελήφθησαν εννέα άτομα, ενώ οι Αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών, χρημάτων και αντικειμένων που σχετίζονται με τη δράση των κυκλωμάτων. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δραστηριότητάς τους και τυχόν εμπλοκή επιπλέον προσώπων.

Διαβάστε επίσης