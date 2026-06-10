Ομόνοια: Συνελήφθη 64χρονος υπάλληλος περιπτέρου για διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθη 64χρονος υπάλληλος περιπτέρου στην Ομόνοια, στο πλαίσιο του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ, καθώς διαπιστώθηκε πως διακινούσε ναρκωτικά.

Ο αγοραστής ήταν ένας 29χρονος επίσης αλλοδαπός, ενώ χειροπέδες πέρασαν και στον 36χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Ο πρώτος κατέβαλε χρήματα για την προμήθεια 251 γρ. κάνναβης και 18 ml κανναβινέλαιου.

Όλοι τους οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης