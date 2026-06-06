Κως: Αστυνομικοί κατάσχεσαν δέμα που περιείχε 1 κιλό κάνναβης - Δεν εμφανίστηκε ο παραλήπτης
Η έρευνα συνεχίζεται με την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που διαθέτει η αστυνομία, προκειμένου να εντοπιστούν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση
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- Η αστυνομία στην Κω κατέσχεσε δέμα που περιείχε κιλό και 55 γραμμάρια χασίς.
- Το δέμα είχε αποσταλεί μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών και παρακολουθούνταν από τις αρχές για μέρες.
- Ο παραλήπτης του δέματος δεν εμφανίστηκε και τα στοιχεία του ελέγχονται για την αυθεντικότητά τους.
- Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο τον εντοπισμό των εμπλεκομένων στην υπόθεση.
Στην κατάσχεση ενός δέματος, που είχε αποσταλεί μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών στο νησί της Κω προχώρησαν χθες, Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων του νησιού.
Οι αστυνομικοί είχαν εδώ και μέρες πληροφορίες για το συγκεκριμένο δέμα, το οποίο περιείχε 1 κιλό και 55 γραμμάρια χασίς, και παρακολουθούσαν διακριτικά το σημείο, χωρίς ωστόσο ο παραλήπτης (τα στοιχεία του οποίου ελέγχονται αν είναι αληθινά) να εμφανιστεί.
Η έρευνα συνεχίζεται με την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που διαθέτει η αστυνομία, προκειμένου να εντοπιστούν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων