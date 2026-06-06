Κως: Αστυνομικοί κατάσχεσαν δέμα που περιείχε 1 κιλό κάνναβης - Δεν εμφανίστηκε ο παραλήπτης

Snapshot Η αστυνομία στην Κω κατέσχεσε δέμα που περιείχε κιλό και 55 γραμμάρια χασίς.

Το δέμα είχε αποσταλεί μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών και παρακολουθούνταν από τις αρχές για μέρες.

Ο παραλήπτης του δέματος δεν εμφανίστηκε και τα στοιχεία του ελέγχονται για την αυθεντικότητά τους.

Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο τον εντοπισμό των εμπλεκομένων στην υπόθεση. Snapshot powered by AI

Στην κατάσχεση ενός δέματος, που είχε αποσταλεί μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών στο νησί της Κω προχώρησαν χθες, Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων του νησιού.

Οι αστυνομικοί είχαν εδώ και μέρες πληροφορίες για το συγκεκριμένο δέμα, το οποίο περιείχε 1 κιλό και 55 γραμμάρια χασίς, και παρακολουθούσαν διακριτικά το σημείο, χωρίς ωστόσο ο παραλήπτης (τα στοιχεία του οποίου ελέγχονται αν είναι αληθινά) να εμφανιστεί.

Η έρευνα συνεχίζεται με την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που διαθέτει η αστυνομία, προκειμένου να εντοπιστούν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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