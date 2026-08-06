Πάνω από 100 σπίτια στο «κόκκινο» – Η πρώτη επίσημη εικόνα της καταστροφής από τις πυρκαγιές

Οι φλόγες έσβησαν, αλλά το βαρύ τους αποτύπωμα παραμένει χαραγμένο στις γειτονιές και τους οικισμούς που δοκιμάστηκαν. Πίσω από τους αριθμούς των αυτοψιών βρίσκονται σπίτια που δεν μπορούν ακόμη να υποδεχθούν ξανά τους ανθρώπους τους: Συνολικά 118 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν ως «κόκκινες», ενώ, η πρώτη μεγάλη καταγραφή από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών «ανοίγει» τον δρόμο για την επόμενη μέρα της αποκατάστασης.

Σύμφωνα με σημερινή (06/08) ενημέρωση και τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, με τους ελέγχους να κατανέμονται ως εξής ανά κατηγορία επικινδυνότητας.

Πράσινη κατηγορία: 88 κτήρια.

88 κτήρια. Κίτρινη κατηγορία: 119 κτήρια.

119 κτήρια. Κόκκινη κατηγορία: 118 κτήρια.

Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτοψιών πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, και ειδικότερα τους Δήμους Μάνδρας – Ειδυλλίας και Μεγαρέων, όπου διενεργήθηκαν συνολικά 206 έλεγχοι.

Από τις αυτοψίες:

57 κτήρια χαρακτηρίστηκαν πράσινης κατηγορίας ,

, 65 κτήρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινης κατηγορίας ,

, 84 κτήρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινης κατηγορίας.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 55 αυτοψίες, με την ακόλουθη κατανομή:

24 κτήρια πράσινα,

12 κτήρια κίτρινα,

19 κτήρια κόκκινα.

Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι έλεγχοι και στις Περιφερειακές Ενότητες όπου κατεγράφη μικρότερος αριθμός πληγεισών κατασκευών.

– Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας πραγματοποιήθηκαν 19 αυτοψίες, εκ των οποίων 3 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 16 κίτρινα και κανένα κόκκινο.

– Στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας πραγματοποιήθηκαν 14 αυτοψίες, με 2 πράσινα, 10 κίτρινα και 2 κόκκινα κτίρια.

– Στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας πραγματοποιήθηκαν 14 αυτοψίες, εκ των οποίων 1 πράσινο, 6 κίτρινα και 7 κόκκινα κτίρια.

– Στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας πραγματοποιήθηκαν 17 αυτοψίες, με 1 πράσινο, 10 κίτρινα και 6 κόκκινα κτίρια.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, τόνισε ότι «οι αυτοψίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών αποτέλεσαν το πρώτο και ιδιαίτερα κρίσιμο βήμα για την καταγραφή των ζημιών και την πλήρη αποτύπωση της εικόνας στις πληγείσες περιοχές.

Σε αρκετές περιοχές η διαδικασία των ελέγχων έχει ήδη ολοκληρωθεί και πλέον περνάμε στο επόμενο στάδιο, αυτό της συγκέντρωσης και υποβολής των φακέλων των πληγέντων από τους δήμους. Οι δήμοι και οι περιφέρειες έχουν ενημερωθεί αναλυτικά για τα απαιτούμενα βήματα, έχει διατεθεί το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό και έχουν αποσταλεί στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης για την υποστήριξη των τοπικών Αρχών στη συγκέντρωση, τον έλεγχο και την ορθή διαβίβαση των φακέλων των πληγέντων».

«Παράλληλα, έχει τεθεί σαφές και αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες Κρατικής Αρωγής, ξεκινά άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων. Η αποτελεσματικότητα του συντονισμού όλων των υπηρεσιών αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην περίπτωση της Δυτικής Αττικής, όπου τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Κρατικής Αρωγής, ολοκλήρωσαν το σύνολο των αυτοψιών μέσα σε μόλις 48 ώρες», προσέθεσε ο κ. Κατσαφάδος.

Διαβάστε επίσης