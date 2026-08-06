ΣΚΑI 100,3: Ο Παύλος Τσίμας φεύγει, οι Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Αντζολέτος έρχονται

Με μία ανακοίνωση, την Πέμπτη, ο ΣΚΑΪ γνωστοποίησε ότι Αντώνης Αντζολέτος και Γιάννης Καντέλης αναλαμβάνουν εκπομπή στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ 100,3.

Η πρεμιέρα έχει οριστεί για την Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 10.00. Οι δυο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα, θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρώμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.

Όλα τα top στιγμιότυπα που συζητούνται στον «εξώστη», ατάκες, δηλώσεις, γεγονότα, παρασκήνια, αλλά και όσα συμβαίνουν στις πρώτες σειρές «της πλατείας» έρχονται στον ΣΚΑΪ 100,3 καθημερινά στις 10.00. Με συνεντεύξεις πολιτικών αρχηγών, υπουργών και σημαντικών παραγόντων της πολιτικής ζωής, με την διάδραση των ακροατών που θα έχουν λόγο και θα συνδιαμορφώνουν την ροή και με μια πολύ δυνατή θεματική ατζέντα, η εκπομπή «Στον Εξώστη» στοχεύει την είδηση και φέρνει νέο αέρα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η νέα αυτή εκπομπή παίρνει τη θέση του Παύλου Τσίμα και του «Ημερολογίου» στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ. Αν και ακόμα δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις, όλα δείχνουν ότι ο Παύλος Τσίμας επιστρέφει στο MEGA.