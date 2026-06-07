Χανιά: Επιχείρησαν να περάσουν με drone ναρκωτικά και λάμες για απόδραση στις φυλακές της Αγιάς

Snapshot Στις φυλακές της Αγιάς στα Χανιά επιχειρήθηκε να περάσουν ναρκωτικά και λάμες για απόδραση μέσω drone.

Το drone εθεάθη να πετά πάνω από το Κατάστημα Κράτησης Κρήτη Ι με σακουλάκι που περιείχε τα αντικείμενα.

Οι αρχές κατέρριψαν το drone χρησιμοποιώντας αντι

drone τεχνολογία.

Η έρευνα για την προέλευση του drone συνεχίζεται. Snapshot powered by AI

Με drone επιχείρησαν να περάσουν ναρκωτικά στις φυλακές της Αγιάς στα Χανιά.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, το Σάββατο 6 Ιουνίου εθεάθη πάνω από το Κατάστημα Κράτησης Κρήτη Ι ένα drone, από το οποίο κρεμόταν ένα σκοινί με σακουλάκι, το οποίο περιείχε λάμες για απόδραση, ναρκωτικά και άλλα αντικείμενα.

Το drone καταρρίφθηκε από τις αρχές με αντι-drone.

Η έρευνα των αρχών για την προέλευση του ιπτάμενου αντικειμένου βρίσκεται σε εξέλιξη.

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