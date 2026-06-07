Χανιά: Επιχείρησαν να περάσουν με drone ναρκωτικά και λάμες για απόδραση στις φυλακές της Αγιάς
Το drone καταρρίφθηκε από τις αρχές με αντι-drone.
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- Στις φυλακές της Αγιάς στα Χανιά επιχειρήθηκε να περάσουν ναρκωτικά και λάμες για απόδραση μέσω drone.
- Το drone εθεάθη να πετά πάνω από το Κατάστημα Κράτησης Κρήτη Ι με σακουλάκι που περιείχε τα αντικείμενα.
- Οι αρχές κατέρριψαν το drone χρησιμοποιώντας αντι
- drone τεχνολογία.
- Η έρευνα για την προέλευση του drone συνεχίζεται.
Με drone επιχείρησαν να περάσουν ναρκωτικά στις φυλακές της Αγιάς στα Χανιά.
Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, το Σάββατο 6 Ιουνίου εθεάθη πάνω από το Κατάστημα Κράτησης Κρήτη Ι ένα drone, από το οποίο κρεμόταν ένα σκοινί με σακουλάκι, το οποίο περιείχε λάμες για απόδραση, ναρκωτικά και άλλα αντικείμενα.
Το drone καταρρίφθηκε από τις αρχές με αντι-drone.
Η έρευνα των αρχών για την προέλευση του ιπτάμενου αντικειμένου βρίσκεται σε εξέλιξη.
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