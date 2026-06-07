Χανιά: Συνελήφθη Γερμανός για κατασκοπεία – Φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροπλάνα

Snapshot Ένας 56χρονος Γερμανός συνελήφθη στα Χανιά για κατασκοπεία, καθώς φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη.

Στην επαγγελματική του φωτογραφική μηχανή βρέθηκε υλικό από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Ακρωτήρι Χανίων.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από την αστυνομία του Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης».

Η φωτογραφική μηχανή κατασχέθηκε και η υπόθεση βρίσκεται υπό περαιτέρω διερεύνηση.

Ο 56χρονος αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες και βρίσκεται στη διάθεση της Δικαιοσύνης. Snapshot powered by AI

Ένας 56χρονος Γερμανός συνελήφθη το Σάββατο (06/06) στα Χανιά, κατηγορούμενος για κατασκοπεία.

Όπως αναφέρει το creta24.gr, ο 56χρονος φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη, ενώ στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή, βρέθηκε υλικό και από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Ακρωτήρι Χανίων.

Ο άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία του Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

Η φωτογραφική μηχανή κατασχέθηκε, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται περαιτέρω έρευνα.

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