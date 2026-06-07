Χανιά: Συνελήφθη Γερμανός για κατασκοπεία – Φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροπλάνα
Ο άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία του Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης»
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- Ένας 56χρονος Γερμανός συνελήφθη στα Χανιά για κατασκοπεία, καθώς φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη.
- Στην επαγγελματική του φωτογραφική μηχανή βρέθηκε υλικό από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Ακρωτήρι Χανίων.
- Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από την αστυνομία του Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης».
- Η φωτογραφική μηχανή κατασχέθηκε και η υπόθεση βρίσκεται υπό περαιτέρω διερεύνηση.
- Ο 56χρονος αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες και βρίσκεται στη διάθεση της Δικαιοσύνης.
Ένας 56χρονος Γερμανός συνελήφθη το Σάββατο (06/06) στα Χανιά, κατηγορούμενος για κατασκοπεία.
Όπως αναφέρει το creta24.gr, ο 56χρονος φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη, ενώ στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή, βρέθηκε υλικό και από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Ακρωτήρι Χανίων.
Ο άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία του Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.
Η φωτογραφική μηχανή κατασχέθηκε, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται περαιτέρω έρευνα.
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