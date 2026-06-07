Χανιά: Συνελήφθη Γερμανός για κατασκοπεία – Φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροπλάνα

Ο άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία του Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης»

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Χανιά: Συνελήφθη Γερμανός για κατασκοπεία – Φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροπλάνα
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 56χρονος Γερμανός συνελήφθη στα Χανιά για κατασκοπεία, καθώς φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη.
  • Στην επαγγελματική του φωτογραφική μηχανή βρέθηκε υλικό από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Ακρωτήρι Χανίων.
  • Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από την αστυνομία του Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης».
  • Η φωτογραφική μηχανή κατασχέθηκε και η υπόθεση βρίσκεται υπό περαιτέρω διερεύνηση.
  • Ο 56χρονος αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες και βρίσκεται στη διάθεση της Δικαιοσύνης.
Snapshot powered by AI

Ένας 56χρονος Γερμανός συνελήφθη το Σάββατο (06/06) στα Χανιά, κατηγορούμενος για κατασκοπεία.

Όπως αναφέρει το creta24.gr, ο 56χρονος φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη, ενώ στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή, βρέθηκε υλικό και από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Ακρωτήρι Χανίων.

Ο άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία του Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

Η φωτογραφική μηχανή κατασχέθηκε, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται περαιτέρω έρευνα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:28ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: Στην Κύπρο για την Άτυπη Σύνοδο υπουργών Άμυνας της ΕΕ - Τι θα συζητήσουν

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 44χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο

12:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026 - Η κατάρα της Ιταλίας: 12 χρόνια φαγούρας για την «σκουάντρα ατζούρα» με τα 4 τρόπαια

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνελήφθη Γερμανός για κατασκοπεία – Φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροπλάνα

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιστίνιος της Χαμάς: Χαμηλό προφίλ στην Κρήτη, εκπαίδευση σε βόμβες στη Μαλαισία

11:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λάρισα: Χρυσές λίρες με εκσκαφέα έψαχνε η ΕΛΑΣ στο σπίτι των Βιλανάκηδων - Είχαν αποσπάσει πάνω από 750.000 ευρώ

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος οι κατσαρίδες από το σπίτι με μόνο δύο απλά υλικά

11:23LIFESTYLE

Τερζής: «Μηδενικά Ρουβάς, Μαζωνάκης πριν τους αναλάβω» - Η Βίσση, ο Κότσιρας κι ο Οικονομόπουλος

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 56χρονος στον Περιφερειακό – Το ΙΧ του καρφώθηκε σε στηθαίο και τούμπαρε

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 46χρονο που φωτογράφιζε 14χρονη σε αστικό

11:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πρωτοβουλία θα φυτέψει δέντρα σε δημόσια πάρκα της Ευρώπης με σπόρους που ταξίδεψαν στο διάστημα

11:00WHAT THE FACT

Τέλος εποχής για τη Nokia: Από το 40% της παγκόσμιας αγοράς στην απόλυτη κατάρρευση

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε υπόγειο γκαράζ στην Αγία Παρασκευή

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα του 2030 χτίζεται σήμερα» – Μεταρρυθμίσεις, ανάπτυξη και κράτος δικαίου

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνες κι οδήγηση: 9 στους 10 φοβούνται μην μπλεχτούν σε καυγά - Το 22% κατεβαίνει να τσακωθεί - Κορναρίσματα, προσπεράσεις από δεξιά κι οδήγηση χωρίς ζώνη

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Σήμερα η κηδεία του 27χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Βαρύ πένθος στα Ζαχλωρίτικα Αιγιαλείας

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου - Νεκροί πέντε στρατιώτες

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Άνδρας έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο μέλος των Hell’s Angels μετά από εγκεφαλικό - Είχε συλληφθεί με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

09:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Πώς υπολογίζεται, πόσα χρήματα δικαιούστε και τι αλλάζει φέτος με τις διακοπές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατροπές στο Ασφαλιστικό: Επιστρέφει το δώρο στους συνταξιούχους - Οι 8 μεγάλες αλλαγές

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Σήμερα η κηδεία του 27χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Βαρύ πένθος στα Ζαχλωρίτικα Αιγιαλείας

15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή ο εργαζόμενος του δήμου που είχε σώσει άστεγο από απορριμματοφόρο

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο μέλος των Hell’s Angels μετά από εγκεφαλικό - Είχε συλληφθεί με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

11:23LIFESTYLE

Τερζής: «Μηδενικά Ρουβάς, Μαζωνάκης πριν τους αναλάβω» - Η Βίσση, ο Κότσιρας κι ο Οικονομόπουλος

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Βρήκε στη λάσπη ρωμαϊκό δαχτυλίδι από το 297 μ.Χ με τη θεά Νίκη και... ξεχρέωσε το στεγαστικό δάνειο

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος οι κατσαρίδες από το σπίτι με μόνο δύο απλά υλικά

11:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λάρισα: Χρυσές λίρες με εκσκαφέα έψαχνε η ΕΛΑΣ στο σπίτι των Βιλανάκηδων - Είχαν αποσπάσει πάνω από 750.000 ευρώ

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιστίνιος της Χαμάς: Χαμηλό προφίλ στην Κρήτη, εκπαίδευση σε βόμβες στη Μαλαισία

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε υπόγειο γκαράζ στην Αγία Παρασκευή

21:26ΚΑΙΡΟΣ

Η ΝASA επιβεβαιώνει τα ισχυρά σημάδια του «Σούπερ Ελ Νίνιο» - Tι θα συμβεί το καλοκαίρι 

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Νεκρό βρέφος 7 μηνών από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα - «Τσουχτερά» πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Δυο χρόνια εργαζόταν στον Άγιο Νικόλαο ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη για τρομοκρατία -Η πηγή από Κύπρο που τον «ξεσκέπασε»

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Έλληνες κι οδήγηση: 9 στους 10 φοβούνται μην μπλεχτούν σε καυγά - Το 22% κατεβαίνει να τσακωθεί - Κορναρίσματα, προσπεράσεις από δεξιά κι οδήγηση χωρίς ζώνη

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Μωβ τσούχτρες: Συναγερμός σε Ευβοϊκό και Παγασητικό - Τι να κάνετε αν έλθετε σε επαφή

16:00ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Στάθης Σχίζας αποκάλυψε τον διαχειριστή του λογαριασμού «Soula Glamorous» - Ασκήθηκε δίωξη μετά από μήνυση του επιχειρηματία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ