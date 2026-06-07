Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 46χρονο που φωτογράφιζε 14χρονη σε αστικό

Snapshot Συνελήφθη 46χρονος στη Θεσσαλονίκη για φωτογράφιση 14χρονης εν αγνοία της σε αστικό λεωφορείο.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Παρασκευής, 5 Ιουνίου.

Ο δράστης κατηγορείται για παράβαση του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Snapshot powered by AI

Στην αυτόφωρη σύλληψη ενός 46χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι φωτογράφιζε ανήλικη εν αγνοία της προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης το βράδυ της Παρασκευής, 5 Ιουνίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη με θύμα μία 14χρονη.

Ο 46χρονος συνελήφθη για παράβαση του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Με πληροφορίες από voria.gr

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