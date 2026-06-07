Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 46χρονο που φωτογράφιζε 14χρονη σε αστικό
Ο δράστης φωτογράφιζε την ανήλικη εν αγνοία της
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Συνελήφθη 46χρονος στη Θεσσαλονίκη για φωτογράφιση 14χρονης εν αγνοία της σε αστικό λεωφορείο.
- Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Παρασκευής, 5 Ιουνίου.
- Ο δράστης κατηγορείται για παράβαση του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων.
- Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Στην αυτόφωρη σύλληψη ενός 46χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι φωτογράφιζε ανήλικη εν αγνοία της προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης το βράδυ της Παρασκευής, 5 Ιουνίου.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη με θύμα μία 14χρονη.
Ο 46χρονος συνελήφθη για παράβαση του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Με πληροφορίες από voria.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:00 ∙ WHAT THE FACT
Τέλος εποχής για τη Nokia: Από το 40% της παγκόσμιας αγοράς στην απόλυτη κατάρρευση
10:16 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στη Λάρισα: Άνδρας έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε
07:45 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά
08:23 ∙ TRAVEL