Έλληνες κι οδήγηση: 9 στους 10 φοβούνται μην μπλεχτούν σε καυγά - Το 22% κατεβαίνει να τσακωθεί

Το 89% των Ελλήνων οδηγών φοβάται την επιθετική συμπεριφορά άλλων οδηγών, με το 22% να κατεβαίνει να διαπληκτιστεί

Μιχάλης Παπαδάκος

Έλληνες κι οδήγηση: 9 στους 10 φοβούνται μην μπλεχτούν σε καυγά - Το 22% κατεβαίνει να τσακωθεί
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το 89% των Ελλήνων οδηγών φοβάται την επιθετική συμπεριφορά άλλων οδηγών, με το 22% να κατεβαίνει να διαπληκτιστεί.
  • Το 76% των Ελλήνων παραβιάζει το όριο ταχύτητας, ενώ το 37% δεν δένει πάντα τη ζώνη ασφαλείας.
  • Το 41% των Ελλήνων οδηγεί ενώ αισθάνεται έντονη κούραση και το 25% στέλνει ή διαβάζει μηνύματα κατά την οδήγηση.
  • Ένας στους δέκα Έλληνες οδηγεί συστηματικά υπό την επήρεια αλκοόλ και το 4% υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.
  • Το 52% των Ελλήνων οδηγεί στη μεσαία λωρίδα αυτοκινητόδρομου, ενώ το 35% κάνει προσπέραση από δεξιά.
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Αποθαρρυντικά είναι τα δεδομένα που δημοσίευσε το ίδρυμα VINCI Autoroutes κι αφορά στο 16ο Βαρόμετρο για την υπεύθυνη οδήγηση κι αφορούν στους Έλληνες οδηγούς. Τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την Ipsos BVA σε δείγμα 12.100 ατόμων σε 11 ευρωπαϊκές χώρες, καταγράφει τη συμπεριφορά και την εικόνα των Ευρωπαίων στο τιμόνι.

Στα θετικά της έρευνας είναι το γεγονός ότι μειώθηκαν κατά 3% τα θανατηφόρα τροχαία το 2024, ωστόσο, ο αριθμός των θανάτων στην Ευρώπη παραμένει σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα, με σχεδόν 19.800 θανάτους.

Τι έδειξε η έρευνα

  • Το 83% των οδηγών παραδέχεται ότι υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ταχύτητας κατά λίγα χιλιόμετρα/ώρες.
  • Το 30% λέει ότι μερικές φορές οδηγεί όταν αισθάνεται μεγάλη κούραση.
  • Το 65% μιλάει στο τηλέφωνο ενώ οδηγεί και το 30% χρησιμοποιεί εφαρμογές για να αναφέρει ένα συμβάν σε άλλους.
  • Το 64% περιγράφει αρνητικά τη συμπεριφορά των άλλων οδηγών, ενώ το 97% κρίνει θετικά τη δική του οδήγηση.

Νέοι οδηγοί 16 έως 24 ετών

Το 39% στέλνει και/ή διαβάζει μηνύματα (έναντι του 24% των οδηγών γενικά) ή email και το 4% εξ αυτών οδηγούν υπό την επήρεια ναρκωτικών —κοκαΐνη, έκσταση κ.λπ.— ( έναντι του 2% των οδηγών γενικά).

Αυτά τα στοιχεία πρέπει να συγκριθούν με το υψηλό ποσοστό θνησιμότητας των ατόμων ηλικίας 18-24 ετών στους δρόμους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 12% των θανάτων, ενώ αποτελούν μόλις το 7% του πληθυσμού.

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Τα κυριότερα συμπεράσματα

  • To 82% των Ευρωπαίων οδηγών δηλώνει ότι φοβάται την επιθετική συμπεριφορά των άλλων οδηγών, ενώ το ποσοστό στην Ελλάδα εκτοξεύεται στο 89%.
  • Το 49% παραδέχεται ότι βρίζει άλλους οδηγούς, ενώ στην Ελλάδα πράττει ομοίως το 55%.
  • Το 45% κορνάρει άσκοπα στους οδηγούς που το ενοχλούν, ενώ στην Ελλάδα το 52%.
  • Το 28% σκόπιμα «κολλάει» στο όχημα ενός οδηγού που το εκνευρίζει, με τους Έλληνες να το κάνουν σε ποσοστό 45%.
  • Στην Ευρώπη το 17% κατεβαίνει από το όχημά του για να διαπληκτιστεί με έναν άλλον οδηγό, ενώ στην Ελλάδα είμαστε επίσης πιο... ευέξαπτοι και κατεβαίνει το 22%.
  • Το 83% υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ταχύτητας, ενώ οι Έλληνες οδηγοί το παραβιάζουν λιγότερο (76%).
  • Το 55% των Ευρωπαίων δεν σέβεται τις αποστάσεις ασφαλείας, ενώ το 52% των Ελλήνων πράττει ομοίως.
  • Το 50% οδηγεί στη μεσαία λωρίδα του αυτοκινητόδρομου ενώ η δεξιά λωρίδα είναι ελεύθερη. Εδώ η Ελλάδα καταγράφει υψηλό ποσοστό της τάξης του 61%.
  • Το 33% κάνει προσπέραση από δεξιά στον αυτοκινητόδρομο. Στην Ελλάδα το ποσοστό ανέρχεται σε 35%.
  • Το 17% δεν δένει πάντα τη ζώνη ασφαλείας του. Στην Ελλάδα των αμέτρητων νεκρών στην άσφαλτο, δεν βάζει ζώνη το 37%...
  • Το 77% των Ευρωπαίων οδηγών χρησιμοποιεί το smartphone ή προγραμματίζει το GPS του ενώ οδηγεί. Στην Ελλάδα το ποσοστό φτάνει στο 76%.
  • Το 65% μιλάει στο τηλέφωνο ενώ οδηγεί (66% στην Ελλάδα).
  • Περισσότεροι από 1 στους 2 οδηγούς (58%) το κάνουν μέσω συστήματος συνομιλίας Bluetooth με ενσωματωμένο ηχείο (στην Ελλάδα στο 52%) και το 21% το κάνει κρατώντας το τηλέφωνο στο χέρι (Ελλάδα-31%).
  • Το 24% στέλνει ή διαβάζει μηνύματα κειμένου ή email ενώ οδηγεί (Ελλάδα 25%).
  • Το 78% δηλώνει ότι μερικές φορές στρέφει το βλέμμα του εκτός του δρόμου για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα όταν οδηγεί (Ελλάδα το 70%).
  • Το 30% των Ευρωπαίων οδηγών λέει ότι πιάνει το τιμόνι ενώ αισθάνεται έντονη κούραση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των Ελλήνων οδηγών ανέρχεται σε 41%.
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Αλκοόλ και ναρκωτικά

  • Μόλις το 5% των οδηγών έχει οδηγήσει σε κατάσταση μέθης, ενώ στην Ελλάδα 1 στους 10 το κάνει συστηματικά.
  • Το 7% έχει ήδη οδηγήσει υπό την επήρεια φαρμάκων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εγρήγορσή τους (9% των Ελλήνων).
  • Το 4% των ατόμων ηλικίας 16 έως 24 ετών (3%) οδηγεί υπό την επήρεια ναρκωτικών —κοκαΐνης, έκστασι κ.λπ.— έναντι του 2% των οδηγών γενικά (Στην Ελλάδα το 4%).
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