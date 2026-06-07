Καλλιθέα: Σήμερα η κηδεία του μοτοσικλετιστή που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ζαχλωριτίκων

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Καλλιθέα: Σήμερα η κηδεία του μοτοσικλετιστή που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Ο Παναγιώτης-Χαράλαμπος Βασιλόπουλος που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα

ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η κηδεία του Παναγιώτη
  • Χαράλαμπου Βασιλπουλου θα γίνει σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ζαχλωριτίκων στις 12:30 το μεσημέρι.
  • Ο 27χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου στη λεωφόρο Θησέως στην Καλλιθέα.
  • Το δυστύχημα προκλήθηκε όταν ηλικιωμένη γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο και συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του νεαρού.
  • Η 72χρονη γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
  • Η σορός του άτυχου νέου βρίσκεται στον ναό από τις 10:30 το πρωί για το τελευταίο αντίο.
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Πέπλο πένθους έχει σκεπάσει τα Ζαχλωρίτικα Αιγιαλείας για τον θάνατο του Παναγιώτη-Χαράλαμπου Βασιλόπουλου σε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (4/6) Ιουνίου στη λεωφόρο Θησέως, στην Καλλιθέα.

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον γνώριζαν θα συγκεντρωθούν στις 12:30 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ζαχλωριτίκων για να τον αποχαιρετίσουν και να τον οδηγήσουν στην τελευταία του κατοικία. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 10:30 π.μ..

Ο άτυχος νέος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μοσχάτο, όταν ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα που του στοίχισε τη ζωή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ηλικιωμένη γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε η 72χρονη, η οποία νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο νεαρός μοτοσικλετιστής υπέστη θανάσιμα τραύματα.

Βίντεο-ντοκουμέντο του δυστυχήματος

Οδηγούσε επικίνδυνα ο αναβάτης της μηχανής

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο αναβάτης της μηχανής έκανε νωρίτερα επικίνδυνους ελιγμούς και σούζες. Από τη σύγκρουση η 72χρονη γυναίκα που ήταν πεζή, τραυματίστηκε ελαφρά.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι διαπίστωσαν τον θάνατο του δικυκλιστή. Παράλληλα, δυνάμεις της Τροχαίας προχώρησαν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στον αποκλεισμό παρακείμενων οδών για τη διευκόλυνση της επιχείρησης και τη συλλογή στοιχείων.

Ο 27χρονος ήταν το 22ο θύμα τροχαίου στην Ελλάδα τους τελευταίους 22 μήνες.

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