Καλλιθέα - βίντεο: Η στιγμή που ο αναβάτης μηχανής παρασύρει πεζή και τραυματίζεται θανάσιμα

Snapshot Αναβάτης μηχανής στην Καλλιθέα, που οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, παρέσυρε πεζή σε διάβαση και τραυματίστηκε θανάσιμα μετά από πτώση και σύγκρουση με αυτοκίνητο.

Η 71χρονη πεζή τραυματίστηκε ελαφρά και δεν πρόλαβε να φτάσει στο πεζοδρόμιο λόγω της ταχύτητας της μηχανής.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και οδήγησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αποκλεισμό οδών από την Τροχαία.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ο 28χρονος αναβάτης ήταν το 22ο θύμα τροχαίου στην Ελλάδα τους τελευταίους 22 μήνες. Snapshot powered by AI

Σοκαριστικά είναι τα πλάνα που κατέγραψε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, από το τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα. Αναβάτης μηχανής, που κινείται με μεγάλη ταχύτητα, παρασύρει πεζή, χάνει τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και βρίσκει τραγικό θάνατο.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η γυναίκα επιχειρεί να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Θησέως από διάβαση πεζών, τη στιγμή που έρχεται η μηχανή έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

Η πεζή, αντιλαμβάνεται ότι το δίκυκλο κινείται ταχύτερα απ' ό,τι υπολόγιζε και αρχίζει να επιταχύνει τον βηματισμό της, όμως δεν καταφέρνει να προλάβει να ανέβει στο πεζοδρόμιο.

Τότε, ο αναβάτης τη χτυπά και την ρίχνει κάτω, ενώ ο ίδιος διαγράφει μία πορεία περίπου 30 μέτρων, όπου κάποια στιγμή χάνει τον έλεγχο του δικύκλου, πέφτει σε διερχόμενο ΙΧ και τραυματίζεται θανάσιμα.

Το βίντεο-ντοκουμέντο

Οδηγούσε επικίνδυνα ο αναβάτης της μηχανής

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο αναβάτης της μηχανής έκανε νωρίτερα επικίνδυνους ελιγμούς και σούζες. Από τη σύγκρουση η 71χρονη γυναίκα που ήταν πεζή, τραυματίστηκε ελαφρά.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι διαπίστωσαν τον θάνατο του δικυκλιστή. Παράλληλα, δυνάμεις της Τροχαίας προχώρησαν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στον αποκλεισμό παρακείμενων οδών για τη διευκόλυνση της επιχείρησης και τη συλλογή στοιχείων.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Ο 28χρονος ήταν το 22ο θύμα τροχαίου στην Ελλάδα τους τελευταίους 22 μήνες.

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