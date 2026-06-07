Φωτιά σε υπόγειο γκαράζ στην Αγία Παρασκευή
Στο σημείο έχει σπεύσει και επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής
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- Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο γκαράζ στην οδό Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή.
- Η φωτιά ξέσπασε σε όχημα εντός του γκαράζ υπό άγνωστες συνθήκες.
- Στην περιοχή επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση.
- Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές πέραν του οχήματος.
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής για φωτιά που εκδηλώθηκε σε υπόγειο γκαράζ στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ειρήνης ενώ η φωτιά εκδηλώθηκε πρώτα σε όχημα που βρίσκεται στο γκαράζ, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Δείτε επίσης βίντεο:
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές σε οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα στο υπόγειο γκαράζ, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας ή να θέσει σε κίνδυνο τους ενοίκους.
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