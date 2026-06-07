Τραγωδία στη Λάρισα: Άνδρας έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε

Snapshot Ένας 60χρονος άνδρας έπεσε από μπαλκόνι 5ου ορόφου στην οδό Ιουατινιανού στη Λάρισα το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου.

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας.

Το ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο, αλλά ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Τραγωδία στη Λάρισα το πρωί της Κυριακής (7/6) όπου ένας άνδρας 60 ετών έπεσε από μπαλκόνι 5ου ορόφου πολυκατοικίας, γύρω στις 9 το πρωί.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το τραγικό συμβάν έγινε επί της οδού Ιουστινιανού κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο δυστυχώς ήταν ήδη αργά, καθώς ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος.

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