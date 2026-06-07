Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή ο εργαζόμενος του δήμου που είχε σώσει άστεγο από απορριμματοφόρο

Ο 59χρονος είχε υποστεί έμφραγμα κατά τη διάρκεια της εργασίας του

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή ο εργαζόμενος του δήμου που είχε σώσει άστεγο από απορριμματοφόρο
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  • Ο Θόδωρος Καρακόττας, εργαζόμενος στην Καθαριότητα του δήμου Θεσσαλονίκης, πέθανε σε ηλικία 59 ετών μετά από έμφραγμα που υπέστη κατά την εργασία του.
  • Ο 59χρονος είχε νοσηλευτεί σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική του νοσοκομείου Παπανικολάου πριν από περίπου 15 ημέρες.
  • Ο Καρακόττας ήταν ένας από τους δύο εργαζόμενους που έσωσαν έναν άστεγο που είχε πέσει μέσα σε απορριμματοφόρο κατά την αποκομιδή σκουπιδιών.
  • Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή από τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων, προκαλώντας θλίψη στους συναδέλφους του.
  • Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Λάζαρος Ζαχαριάδης στήριξε την οικογένεια του Θόδωρου Καρακόττα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.
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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, ο εργαζόμενος στην Καθαριότητα στον δήμο Θεσσαλονίκης Θόδωρος Καρακόττας, ο οποίος ήταν ένα από τα δύο άτομα που είχαν σώσει άστεγο που έπεσε μέσα σε απορριμματοφόρο.

Όπως αναφέρει το voria.gr, ο 59χρονος συμβασιούχος, είχε υποστεί έμφραγμα κατά τη διάρκεια της βάρδιας του του πριν από περίπου 15 ημέρες. Τότε άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου και νοσηλευόταν στην εντατική σε σοβαρή κατάσταση.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Κώστας Φουντούκης. «Δυστυχώς ο συνάδερφος συμβασιούχος Καρακόττας Θεόδωρος πρόγραμμα δεν τα κατάφερε μετά από δύσκολη μάχη στην εντατική του Παπανικολάου, γεμίζοντας θλίψη τους συναδέρφους του στην νυχτερινή βάρδια αποκομιδής της εποπτείας της Σολωμού καθώς και όλους τους εργαζόμενους στην Καθαριότητα», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Όλο αυτό το διάστημα ήταν στο πλευρό της οικογένειας του Θόδωρου Καρακκότα ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Λάζαρος Ζαχαριάδης, ο οποίος ενημερωνόταν για την πορεία της υγείας του.

Ο Θόδωρος Καρακκότας ήταν στο πλήρωμα του απορριμματοφόρου που είχε σώσει έναν Ρουμάνο άστεγο ο οποίος βρισκόταν μέσα σε κάδο και κατά την αποκομιδή έπεσε μέσα στο μεγάλο όχημα της Καθαριότητας. «Ήταν σοκαριστικό. Είδαμε ένα χέρι μέσα στα σκουπίδια. Αυτό που ζήσαμε ήταν τρελό... Ο άνθρωπος φώναξε και ευτυχώς η πρέσα ήταν στο σημείο που μπορούσε να σταματήσει», είχε δηλώσει τότε ο Θόδωρος Καρακόττας, τη μέρα που είχε καλέσει ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης τους δύο εργαζόμενους για να τους συγχαρεί για τη στάση τους.

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