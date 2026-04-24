Θεσσαλονίκη: «Είδαμε ένα χέρι στα σκουπίδια» - Τι λένε οι υπάλληλοι που έσωσαν τον άστεγο

Στο γραφείο του στο δημαρχιακό μέγαρο Θεσσαλονίκης υποδέχθηκε το πρωί της Παρασκευής ο Στέλιος Αγγελούδης τους δύο υπάλληλους στην Καθαριότητα, έκαναν το τακτικό δρομολόγιο επί της οδού Λεωφόρου Νίκης όταν αντιλήφθηκαν πως ένας άνδρας κατέληξε στην πρέσα του οχήματος.

Ο άνδρας ήταν εντός του κάδου και κοιμόταν όταν το απορριμματοφόρο σήκωσε τον κάδο για να τον αδειάσουν εντός της χοάνης έπεσε μέσα στην πρέσα.

Πρόκεται για τον συμβασιούχο Θοδωρή Καρακώτα και τον μόνιμο υπάλληλο Αναστάσιο Μασκαλίδη.

Ο πρώτος περιγράφοντας πως βίωσε -μαζί με τον συνάδελφο του- το πρωτοφανές περιστατικό με τον 46χρονο άστεγο σημείωσε: «Ήταν σοκαριστικό. Είδαμε ένα χέρι μέσα στα σκουπίδια. Αυτό που ζήσαμε ήταν τρελό… Ο άνθρωπος φώναξε και ευτυχώς η πρέσα ήταν στο σημείο που μπορούσε να σταματήσει».

Τα μέλη του πληρώματος του απορριμματοφόρου σταμάτησαν άμεσα την αυτοματοποιημένη διαδικασία λειτουργίας του απορριμματοφόρου, αποτρέποντας τα χειρότερα για τον άστεγο. Στο σημείο κλήθηκαν ΕΛΑΣ και ΕΚΑΒ με το ασθενοφόρο να παραλαμβάνει τον 46χρονο, με κατάγματα στο πόδι και να τον μεταφέρει σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης.

«Πάτησα έγκαιρα το στοπ. Στα μάτια μου είδα ένα κόκκινο κουμπί και το πάτησα. Αυτή ήταν η πρώτη μου κίνηση. Ακούσαμε μια φωνή και δεν καταλάβαμε από πού ήρθε. Σηκώσαμε την πρέσα και τον βγάλαμε από το όχημα», πρόσθεσε στη συνέχεια ο κ.Μασκαλίδης, ο έταιρος υπάλληλος του πληρώματος της Καθαριότητας.

«Είχαμε την αποτροπή ενός συμβάντος που θα μπορούσε να ήταν τραγικό», συμπλήρωσε ο κ. Αγγελούδης απευθυνόμενος προς τους εργαζόμενους της Καθαριότητας, παρουσία και του αρμόδιου αντιδημάρχου, Λάζαρου Ζαχαριάδη. «Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους, διότι η ακαριαία αντίδραση τους και τα άμεσα αντανακλαστικά τους οδήγησαν να μην έχουμε θλιβερή εξέλιξη», είπε από την πλευρά του ο κ. Αγγελούδης.

Οι δύο εργαζόμενοι του δήμου δήλωσαν πως από δω και στο εξής κατά τη διάρκεια της βάρδιας τους θα φροντίζουν να ανοίγουν πάντα τα καπάκια των κάδων προτού τα φορτώσουν στο απορριμματοφόρο διότι ποτέ δεν θα είναι σίγουροι για το τι μπορεί να «κρύβεται» μέσα…

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Πηγή βίντεο: voria.gr

Διαβάστε επίσης