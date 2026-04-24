Λάρισα: Μητέρα και κόρη εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης

Δύο γυναίκες εντοπίστηκαν νεκρές στο κέντρο της Λάρισας, στο διαμέρισμα στο οποίο διέμεναν ύστερα από κλήση των συγγενών στις Αρχές.

Πρόκειται για μία 90χρονη μητέρα και την 66χρονη κόρη της, οι οποίες βρέθηκαν νεκρές μέσα στο σπίτι τους. Οι σοροί εντοπίστηκαν περίπου στις 19:00 το απόγευμα της Πέμπτης (23/4), σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που δείχνει ότι ο θάνατός τους είχε επέλθει αρκετές ημέρες νωρίτερα.

Στο σημείο επικρατούσε έντονη δυσοσμία, ενώ οι Αρχές ειδοποιήθηκαν από συγγενείς τους, που δεν είχαν νέα τους τις τελευταίες ημέρες κι ανησύχησαν, όπως αναφέρει το larissanet.gr

Δεν έχουν διαπιστωθεί ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας.