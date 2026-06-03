Ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη και τραβούν το καζανάκι: Το κόλπο που λίγοι γνωρίζουν
Το viral tip για το μπάνιο δεν κάνει θαύματα, αλλά μπορεί να φανεί χρήσιμο στη βασική καθαριότητα.
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Παίρνεις παγάκια από την κατάψυξη, τα ρίχνεις στη λεκάνη της τουαλέτας, τραβάς το καζανάκι και κάνεις τον... σταυρό σου να μην σε δει κάνα μάτι μέσα στο σπίτι, γιατί άντε να τους εξηγήσεις. Κι όμως, αυτή η απλή κίνηση έχει αρχίσει να κυκλοφορεί ξανά ως ένα μικρό tip καθαριότητας για το μπάνιο.
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