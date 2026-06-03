Νέα Υόρκη: Ομάδες αγνώστων μπαινοβγαίνουν από... υπονόμους μπροστά σε περαστικούς

Άγνωστοι άνθρωποι έχουν παρατηρηθεί να μπαινοβγαίνουν από τον υπόνομο της Νέας Υόρκης, προκαλώντας προβληματισμό στους πολίτες και τις Αρχές της πόλης, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνες για να αποκαλύψουν αυτό το «υπόγειο μυστήριο».

Αυτές οι ομάδες ανθρώπων έχουν καταγραφεί σε βίντεο, σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές περιπτώσεις να εισέρχονται ή να εξέρχονται από τον υπόνομο της πόλης μέσω φρεατίων αποχέτευσης σε δρόμους του Μπρούκλιν και του Κουίνς.

Σε ένα από αυτά τα βίντεο, το οποίο τραβήχτηκε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή Williamsburg του Μπρούκλιν, παρατηρήθηκε μια ομάδα περίπου επτά ατόμων να βγαίνει από ένα φρεάτιο στη μέση μιας διασταύρωσης, ενώ περαστικοί και οχήματα τους κοιτούσαν με... απορία.

Μερικοί από αυτούς φορούσαν φακούς στο κεφάλι, ενώ άλλοι κουβαλούσαν φτυάρια και άλλα εργαλεία. Ένας από αυτούς παραλίγο να χτυπηθεί από ένα όχημα καθώς έβγαινε από το φρεάτιο.

Δείτε το βίντεο:

Σε ένα άλλο βίντεο, περίπου επτά άτομα βγαίνουν από ένα φρεάτιο γύρω στις 02.00 π.μ. (τοπική ώρα) σε έναν ήσυχο δρόμο στη γειτονιά Gravesend του Μπρούκλιν. Στη συνέχεια, τα άτομα φαίνονται να στέκονται δίπλα σε μερικά σταθμευμένα αυτοκίνητα και βγάζουν καθαρά ρούχα για να αλλάξουν. Σύμφωνα με την αστυνομία, η συγκεκριμένη ομάδα ατόμων μπήκε στους υπονόμους γύρω στις 23.00 (τοπική ώρα), πράγμα που σημαίνει ότι παρέμειναν υπόγεια για περίπου τρεις ώρες.

Δείτε το βίντεο:

Σε ένα τρίτο βίντεο, το οποίο τραβήχτηκε στις 5 Μαΐου, τρία άτομα ντυμένα με αδιάβροχες μπότες και άλλο προστατευτικό εξοπλισμό άνοιξαν με δύναμη το καπάκι ενός φρεατίου συντήρησης και κατέβηκαν στον υπόνομο σε έναν δρόμο στο Κουίνς. Το τελευταίο άτομο έκλεισε το καπάκι καθώς τα αυτοκίνητα που πλησίαζαν επιβράδυναν μέχρι να σταματήσουν.

Δείτε το βίντεο:

Οι έρευνες των αρχών

Το Τμήμα Προστασίας του Περιβάλλοντος της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι επιθεώρησε τους υπονόμους στις δύο τοποθεσίες του Μπρούκλιν και επιβεβαίωσε ότι η υποδομή δεν είχε υποστεί κάποια ζημιά. Το περιστατικό που σημειώθηκε στο Κουίνς ερευνάται ακόμη.

Ο Rob Wolejsza, εκπρόσωπος του τμήματος, τόνισε ότι η είσοδος στους υπονόμους δεν είναι μόνο παράνομη, αλλά και «εξαιρετικά επικίνδυνη».

«Οι υπόνομοι ενδέχεται να ενέχουν πολυάριθμους κινδύνους, όπως επιβλαβή και θανατηφόρα αέρια, ασταθείς επιφάνειες, νερά και μικρούς χώρους», ανέφερε ο Wolejsza σε δήλωσή του. «Για τους λόγους αυτούς, το κοινό δεν πρέπει ποτέ να εισέρχεται σε σωλήνες, αποχετεύσεις ή φρεάτια».

Παράλληλα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν πιστεύει ότι υπάρχει οποιαδήποτε απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, αφού πραγματοποίησε ενδελεχή έλεγχο των περιοχών. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ούτε έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, ανέφερε το τμήμα.