MagentaONE Business: Ένας κόσμος γεμάτος οφέλη για κάθε επιχείρηση από την COSMOTE TELEKOM

Έναν κόσμο γεμάτο οφέλη για τη σύγχρονη επιχείρηση, όπως συνεχή συνδεσιμότητα, ψηφιακά εργαλεία, ασφάλεια, παραγωγικότητα, ψηφιακή παρουσία και πληρωμές, «ξεκλειδώνει» το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM.

Αντικαθιστώντας το COSMOTE Business One, το MagentaONE Business προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προνομίων που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες κάθε επιχείρησης. Στα οφέλη του MagentaONE Business συγκαταλέγονται προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες τεχνολογίας που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, ψηφιακά εργαλεία που συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, καθώς και συνεχής συνδεσιμότητα και ευελιξία, ώστε η επιχείρηση να λειτουργεί απρόσκοπτα όπου κι αν βρίσκεται.

Ειδικότερα, οι ενταγμένες στο MagentaONE Business επιχειρήσεις απολαμβάνουν:

10% έκπτωση σε όλες τις συμβατές εταιρικές συνδέσεις κινητής, με όφελος έως 30€/ μήνα

σε όλες τις συμβατές με όφελος έως 30€/ μήνα Δωρεάν την υπηρεσία Internet Backup για αδιάλειπτη λειτουργία Internet και τηλεφωνίας

την υπηρεσία για αδιάλειπτη λειτουργία Internet και τηλεφωνίας 10% έκπτωση σε υπηρεσίες ασφάλειας With Secure Elements για να θωρακίσουν τα δεδομένα και τις υποδομές της επιχείρησής τους

σε υπηρεσίες ασφάλειας για να θωρακίσουν τα δεδομένα και τις υποδομές της επιχείρησής τους 10% έκπτωση στο πακέτο της COSMOTE TV για χώρους εστίασης & ψυχαγωγίας

για χώρους εστίασης & ψυχαγωγίας 10% έκπτωση Business Messaging Pack για να επικοινωνούν με τους πελάτες τους μέσω SMS, Email, RBM & Viber

για να επικοινωνούν με τους πελάτες τους μέσω SMS, Email, RBM & Viber Εκπτώσεις σε ψηφιακά εργαλεία , όπως Digital Office , Webex και Microsoft 365

, όπως , Webex και Microsoft 365 15% έκπτωση στο Fleet Tracker για παρακολούθηση των οχημάτων της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο

για παρακολούθηση των οχημάτων της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο 35% έκπτωση στο payzy pro με payzy POS, μια ολοκληρωμένη λύση για επαγγελματίες που συνδυάζει μοναδικά προνόμια και POS για να χρησιμοποιούν το κινητό τους ως τερματικό συναλλαγών για ανέπαφες πληρωμές από όλες τις κάρτες

μια ολοκληρωμένη λύση για επαγγελματίες που συνδυάζει μοναδικά προνόμια και POS για να χρησιμοποιούν το κινητό τους ως τερματικό συναλλαγών για ανέπαφες πληρωμές από όλες τις κάρτες Δωρεάν 12 μήνες για την υπηρεσία Your Business Online για να αποκτήσουν ψηφιακή παρουσία

για την υπηρεσία για να αποκτήσουν ψηφιακή παρουσία Απεριόριστα κουπόνια 5€ στο BOX σε κάθε παραγγελία φαγητού άνω των 20€ για όλα τα κινητά που ανήκουν στο MagentaONE Business.

«Στην COSMOTE TELEKOM σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες των επιχειρήσεων. Με το MagentaONE Business προσφέρουμε ένα ευέλικτο σύνολο προνομίων και υπηρεσιών, που συνδυάζει εξοικονόμηση κόστους, προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και αδιάλειπτη συνδεσιμότητα. Συνεχίζουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας την ανάπτυξή τους και την ταχύτερη μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή», δήλωσε ο κ. Λυκούργος Αντωνόπουλος, Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ.

Η ενεργοποίηση του MagentaONE Business πραγματοποιείται εύκολα μέσω του COSMOTE TELEKOM App ή με επίσκεψη σε οποιοδήποτε κατάστημα της COSMOTE TELEKOM ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να διαθέτει τουλάχιστον ένα συμβατό εταιρικό πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας και μία ενεργή σύνδεση σταθερής τηλεφωνίας.