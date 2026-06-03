MagentaONE Business: Ένας κόσμος γεμάτος οφέλη για κάθε επιχείρηση από την COSMOTE TELEKOM

  Προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες και εργαλεία που κάνουν την επιχείρηση πιο αποτελεσματική Μεγαλύτερη οικονομία, παραγωγικότητα και ευελιξία

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MagentaONE Business: Ένας κόσμος γεμάτος οφέλη για κάθε επιχείρηση από την COSMOTE TELEKOM
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Έναν κόσμο γεμάτο οφέλη για τη σύγχρονη επιχείρηση, όπως συνεχή συνδεσιμότητα, ψηφιακά εργαλεία, ασφάλεια, παραγωγικότητα, ψηφιακή παρουσία και πληρωμές, «ξεκλειδώνει» το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM.

Αντικαθιστώντας το COSMOTE Business One, το MagentaONE Business προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προνομίων που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες κάθε επιχείρησης. Στα οφέλη του MagentaONE Business συγκαταλέγονται προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες τεχνολογίας που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, ψηφιακά εργαλεία που συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, καθώς και συνεχής συνδεσιμότητα και ευελιξία, ώστε η επιχείρηση να λειτουργεί απρόσκοπτα όπου κι αν βρίσκεται.

Ειδικότερα, οι ενταγμένες στο MagentaONE Business επιχειρήσεις απολαμβάνουν:

  • 10% έκπτωση σε όλες τις συμβατές εταιρικές συνδέσεις κινητής, με όφελος έως 30€/ μήνα
  • Δωρεάν την υπηρεσία Internet Backup για αδιάλειπτη λειτουργία Internet και τηλεφωνίας
  • 10% έκπτωση σε υπηρεσίες ασφάλειας With Secure Elements για να θωρακίσουν τα δεδομένα και τις υποδομές της επιχείρησής τους
  • 10% έκπτωση στο πακέτο της COSMOTE TV για χώρους εστίασης & ψυχαγωγίας
  • 10% έκπτωση Business Messaging Pack για να επικοινωνούν με τους πελάτες τους μέσω SMS, Email, RBM & Viber
  • Εκπτώσεις σε ψηφιακά εργαλεία, όπως Digital Office, Webex και Microsoft 365
  • 15% έκπτωση στο Fleet Tracker για παρακολούθηση των οχημάτων της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο
  • 35% έκπτωση στο payzy pro με payzy POS, μια ολοκληρωμένη λύση για επαγγελματίες που συνδυάζει μοναδικά προνόμια και POS για να χρησιμοποιούν το κινητό τους ως τερματικό συναλλαγών για ανέπαφες πληρωμές από όλες τις κάρτες
  • Δωρεάν 12 μήνες για την υπηρεσία Your Business Online για να αποκτήσουν ψηφιακή παρουσία
  • Απεριόριστα κουπόνια 5€ στο BOX σε κάθε παραγγελία φαγητού άνω των 20€ για όλα τα κινητά που ανήκουν στο MagentaONE Business.

«Στην COSMOTE TELEKOM σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες των επιχειρήσεων. Με το MagentaONE Business προσφέρουμε ένα ευέλικτο σύνολο προνομίων και υπηρεσιών, που συνδυάζει εξοικονόμηση κόστους, προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και αδιάλειπτη συνδεσιμότητα. Συνεχίζουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας την ανάπτυξή τους και την ταχύτερη μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή», δήλωσε ο κ. Λυκούργος Αντωνόπουλος, Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ.

Η ενεργοποίηση του MagentaONE Business πραγματοποιείται εύκολα μέσω του COSMOTE TELEKOM App ή με επίσκεψη σε οποιοδήποτε κατάστημα της COSMOTE TELEKOM ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να διαθέτει τουλάχιστον ένα συμβατό εταιρικό πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας και μία ενεργή σύνδεση σταθερής τηλεφωνίας.

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