Ταξί-«αρπαχτές» στην Αθήνα: Οι «χρυσές» διαδρομές και οι ποινές στους παραβάτες

Snapshot Περιστατικά υπερχρέωσης σε ταξί της Αθήνας, κυρίως σε διαδρομές προς αεροδρόμια και λιμάνια, οδήγησαν σε καταγγελίες για «χρυσές» διαδρομές και καλυμμένα ή εκτός λειτουργίας ταξίμετρα.

Ο ΣΑΤΑ διαχωρίζει τους έντιμους οδηγούς από τους «αλεξιπτωτιστές» που εκμεταλλεύονται την κατάσταση και ζητά από τους επιβάτες να ελέγχουν το ταξίμετρο και να ζητούν απόδειξη.

Οι ποινές για υπερχρέωση περιλαμβάνουν πρόστιμα έως 300 ευρώ και στις σοβαρές περιπτώσεις αφαίρεση πινακίδων και άδειας οδήγησης με αυστηροποίηση σε υποτροπές.

Απαράδεκτη συμπεριφορά οδηγών τιμωρείται με αφαίρεση άδειας έως έξι μήνες και υποχρεωτική επανεξέταση, ενώ η οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών επιφέρει πρόστιμα και πιο μακροχρόνιες ανακλήσεις αδειών.

Οι επιβάτες πρέπει να καταγγέλλουν τις παραβάσεις στην αρμόδια Περιφέρεια, προσκομίζοντας απόδειξη και λεπτομέρειες, και σε σοβαρές περιπτώσεις να ενημερώνουν την αστυνομία για ποινικές διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Τα πρόσφατα περιστατικά υπερχρέωσης σε διαδρομές ταξί στην Αθήνα άναψαν φωτιές στον κλάδο αλλά και στην κοινωνία, με επιβάτες – κυρίως τουρίστες – να καταγγέλλουν «χρυσές» διαδρομές και υπέρογκα κόμιστρα. Την ώρα που η πλειονότητα των οδηγών δηλώνει έντιμη, το ποινολόγιο δείχνει ότι οι βαριές παραβάσεις κοστίζουν ακριβά: από τσουχτερά πρόστιμα μέχρι αφαίρεση άδειας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, σειρά καταγγελιών και ρεπορτάζ ανέδειξαν περιστατικά υπερχρέωσης σε ταξί της Αθήνας, κυρίως σε διαδρομές από και προς αεροδρόμιο, λιμάνια και κέντρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επιβάτες χρεώθηκαν ποσά πολλαπλάσια του νόμιμου κομίστρου, με διαδρομές των 30‑40 ευρώ να «φουσκώνουν» σε 150 ή 170 ευρώ, ενώ καταγράφηκαν και περιστατικά όπου το ταξίμετρο ήταν καλυμμένο ή εκτός λειτουργίας.

Τα περιστατικά αυτά δεν πλήττουν μόνο την τσέπη των επιβατών, αλλά και την εικόνα της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού. Τουρίστες που έπεσαν θύματα υπερχρέωσης μοιράστηκαν δημόσια τις εμπειρίες τους, δημιουργώντας κλίμα δυσπιστίας για τις υπηρεσίες ταξί στην πόλη. Παράλληλα, οι επαγγελματίες του κλάδου, που δουλεύουν καθημερινά με νόμιμο κόμιστρο, βλέπουν να απαξιώνεται η δουλειά τους από μια μειοψηφία παραβατών.

«Αλεξιπτωτιστές» και όχι συνάδελφοι – τι λέει ο ΣΑΤΑ

Ο Πάρης Ορφανός, γενικός γραμματέας του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), μιλώντας στο Newsbomb, επιχειρεί να διαχωρίσει ξεκάθαρα τους επαγγελματίες από όσους εκμεταλλεύονται την κατάσταση:

«Ο κόσμος να εμπιστεύεται τις υπηρεσίες του ταξί γιατί το 95% είναι έντιμοι επαγγελματίες. Κατακεραυνώνουμε αυτές τις συμπεριφορές, δεν τους λέμε καν συναδέλφους, τους λέμε «αλεξιπτωτιστές», παίρνουν ταξί 2‑3 μήνες το καλοκαίρι για να βγάλουν χαρτζιλίκι και μετά φεύγουν.»

Ο Πάρης Ορφανός τονίζει ότι υπάρχει σαφές νομικό πλαίσιο και εργαλεία στα χέρια του επιβάτη, αρκεί να τα αξιοποιεί:

«Ο κανονισμός λειτουργίας υφίσταται, ταξίμετρο υπάρχει να το τσεκάρει ο κόσμος όταν μπαίνει, όταν τελειώνει η διαδρομή να λαμβάνουν την απόδειξη. Αν υφίσταται καταγγελία, από την απόδειξη υπάρχει η πινακίδα του ταξί και μετά αναλαμβάνει το πειθαρχικό της Περιφέρειας.»

Παράλληλα, ασκεί κριτική στην πολιτεία για τη χαλαρή εφαρμογή του πλαισίου:

«Ο κανονισμός θέλουμε να είναι σε εφαρμογή, η πολιτεία δεν θέλει να είναι σε τέτοια εφαρμογή, προτιμά μια ελεύθερη διαδικασία, αλλά το νομικό πλαίσιο είναι σαφές. Οπουδήποτε υπάρχουν υπερχρεώσεις και κακές συμπεριφορές να καταγγέλλει στην Περιφέρεια. Η κάθε υπόθεση εκδικάζεται ξεχωριστά.»

Οι βασικές ποινές για υπερχρεώσεις και βαριές παραβάσεις

Το Ποινολόγιο Πειθαρχικών Παραβάσεων για τα Ε.Δ.Χ. ταξί προβλέπει συγκεκριμένες κυρώσεις ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Στην καρδιά του προβλήματος των «ταξί‑αρπαχτών» βρίσκεται η είσπραξη κομίστρου διαφορετικού από το νόμιμο – είτε με «φουσκωμένες» διαδρομές, είτε με κρυφό ή σβηστό ταξίμετρο, είτε με αυθαίρετες χρεώσεις. Η παράβαση αυτή τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο έως 300 ευρώ, ενώ συνοδεύεται από έγγραφη επίπληξη.

Ωστόσο, στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, ιδίως όταν η υπερχρέωση λαμβάνει χώρα σε αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς ή σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, οι ποινές είναι πολύ βαριές.

Ο κανονισμός προβλέπει:

Αφαίρεση επί τόπου των κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

Αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης ταξί από τον οδηγό, με κλιμακωτή αυστηροποίηση σε περίπτωση υποτροπών (από έναν μήνα μέχρι έξι μήνες).

Παράλληλα, η απρεπής, ανάρμοστη, άσεμνη, προκλητική ή απειλητική συμπεριφορά προς επιβάτες θεωρείται παράβαση υψηλής αξιολόγησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ειδική άδεια οδήγησης αφαιρείται για έξι μήνες και ο οδηγός υποχρεώνεται σε επανεξέταση για να την ανακτήσει.

Ακόμη πιο αυστηρό είναι το πλαίσιο για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων, όταν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των επιβατών. Εκεί προβλέπονται:

Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση ειδικής άδειας για έξι μήνες στην πρώτη παράβαση.

Σε υποτροπή, πρόστιμο 4.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για έναν χρόνο.

Ο κανονισμός προβλέπει επίσης κλιμακωτές ανακλήσεις άδειας σε περίπτωση πολλαπλών πειθαρχικών παραπτωμάτων μέσα σε δύο χρόνια: από ανάκληση ενός‑τριών μηνών για τρία παραπτώματα, μέχρι ανάκληση έξι μηνών ή και οριστική αφαίρεση σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων σοβαρών παραβάσεων ή καταδίκης για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα.

Τι πρέπει να κάνει ο επιβάτης: ταξίμετρο, απόδειξη, καταγγελία

Με βάση όσα περιγράφει ο κανονισμός, η προστασία του επιβάτη ξεκινά από απλά, πρακτικά βήματα:

Να ελέγχει πάντα ότι το ταξίμετρο είναι σε λειτουργία από τη στιγμή που μπαίνει στο ταξί.

Να ζητά υποχρεωτικά την απόδειξη στο τέλος της διαδρομής. Πάνω σε αυτή αναγράφονται η πινακίδα, ο αριθμός άδειας και τα στοιχεία της διαδρομής.

Να μην εμπλέκεται σε λεκτική ή σωματική αντιπαράθεση με τον οδηγό αν αντιληφθεί υπερχρέωση· να πληρώσει με τρόπο που θεωρεί ασφαλή, να κρατήσει την απόδειξη και να προχωρήσει σε καταγγελία.

Η καταγγελία γίνεται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας (στην Αττική για την Αθήνα). Ο πολίτης υποβάλλει γραπτή αναφορά, επισυνάπτοντας την απόδειξη και περιγράφοντας το περιστατικό (διαδρομή, ποσό, ημερομηνία, τυχόν συμπεριφορά οδηγού). Η υπόθεση εξετάζεται από το πειθαρχικό και η κάθε περίπτωση εκδικάζεται ξεχωριστά, όπως επισημαίνει ο Πάρης Ορφανός.

Σε περιπτώσεις που υπάρχει απειλητική ή βίαιη συμπεριφορά, πλαστά ρέστα ή κατάφωρη εξαπάτηση, συνίσταται άμεση προσφυγή στην αστυνομία, ώστε να σχηματιστεί δικογραφία και να κινηθεί ποινική διαδικασία παράλληλα με τις διοικητικές κυρώσεις.

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