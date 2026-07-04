Συνελήφθη 21χρονος οδηγός ταξί που χρέωσε τουρίστες 175€ από το «Ελ. Βενιζέλος» μέχρι το κέντρο

Κλιμακώνεται η κόντρα των ταξί με τους οδηγούς βαν

Snapshot Συνελήφθη 21χρονος οδηγός ταξί στο κέντρο της Αθήνας για υπερχρέωση διαδρομής από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το κέντρο της πόλης.

Ο οδηγός ζήτησε από Αμερικανούς τουρίστες 175 ευρώ, ποσό που ήταν περίπου τέσσερις φορές υψηλότερο από το νόμιμο κόμιστρο.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός δεν είχε την απαιτούμενη ειδική άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος.

Ο συλληφθείς και η δικογραφία παραδόθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 21χρονου οδηγού ταξί προχώρησαν οι αρχές το πρωί της Παρασκευής (3/7) στο κέντρο της Αθήνας, μετά από καταγγελία για υπερχρέωση διαδρομής από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο νεαρός οδηγός φέρεται να ζήτησε από Αμερικανούς τουρίστες το ποσό των 175 ευρώ για τη συγκεκριμένη μεταφορά, χρέωση που ξεπερνά περίπου τέσσερις φορές το προβλεπόμενο κόμιστρο για τη διαδρομή.

Παράλληλα, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε την απαιτούμενη ειδική άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος.

Ο συλληφθείς, μαζί με τη σχηματισθείσα δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.