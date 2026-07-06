Οδηγός ταξί κατέβασε πελάτες κι έφυγε με ανοιχτό πορτμπαγκάζ για να μην φανεί η πινακίδα

Snapshot Οδηγός ταξί στα ΚΤΕΛ του Κηφισού χρέωσε δύο νεαρούς 40 ευρώ χωρίς να ανοίξει ταξίμετρο και στη συνέχεια ζήτησε διπλάσια χρήματα λόγω κίνησης.

Οι νεαροί κατέγραψαν το περιστατικό και έκαναν καταγγελία στο ΣΑΤΑ, που δεσμεύτηκε να παρέμβει.

Ο οδηγός αρνήθηκε τη συμφωνία, είπε ότι «κάνει κουμάντο» και κατέβασε τους επιβάτες από το ταξί.

Φεύγοντας, άφησε το πορτμπαγκάζ ανοιχτό για να μην φαίνεται η πινακίδα του αυτοκινήτου. Snapshot powered by AI

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί η καταγγελία δύο νεαρών για έναν οδηγό ταξί, ο οποίος τους πήρε κούρσα από τα ΚΤΕΛ του Κηφισού με προορισμό τον Πειραιά, χωρίς να ανοίξει ταξίμετρο και ύστερα από λίγο τους ζήτησε τα διπλά χρήματα, επειδή είχε κίνηση στον Κηφισό.

Οι νεαροί έχουν καταγράψει στο κινητό τους όλο το συμβάν, κι έκαναν καταγγελία, με το ΣΑΤΑ να είναι ενήμερο για το περιστατικό και να δεσμεύεται ότι θα αναλάβει δράση.

Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι δυο νεαροί επιβιβάστηκαν σε ταξί στα ΚΤΕΛ του Κηφισού κι ενημέρωσαν τον οδηγό πως θέλουν να μεταβούν στον Πειραιά. Σύμφωνα με τους νεαρούς, χωρίς να ενεργοποιήσει το ταξίμετρο, τους είπε πως για την συγκεκριμένη διαδρομή θα τους χρεώσει 40 ευρώ. Τα παιδιά το δέχθηκαν, αλλά δεν φαντάζονταν τι θα επακολουθούσε.

Ο ταξιτζής κατά τη διάρκεια της διαδρομής, αποφάσισε ότι επειδή είχε κίνηση ο Κηφισός, θα τους χρεώσει τα διπλάσια, δηλαδή 80 ευρώ, γιατί προφασίστηκε ότι θα μείνει πολλή ώρα «κολλημένος» στο δρόμο και θα χάσει λεφτά από άλλες κούρσες που ενδεχομένως θα έπαιρνε.

Οι νεαροί αντέδρασαν και του είπαν πως δεν συμφωνούν κι ότι σαν να μην έφτανε το γεγονός ότι δεν είχε ανοίξει καν το ταξίμετρο, τους ζήτησε τα διπλάσια χρήματα. Τότε, ο οδηγός, σύμφωνα με την καταγγελία, τους είπε πως «εδώ κάνω κουμάντο εγώ».

Οι επιβάτες αρνήθηκαν να πληρώσουν, και τότε ο ταξιτζής τους κατέβασε από το αυτοκίνητο, κι όπως φαίνεται και στο βίντεο, έφυγε με ανοιχτό το πορτμπαγκάζ έτσι ώστε να μην μπορούν να διακρίνουν την πινακίδα του για να του κάνουν καταγγελία.